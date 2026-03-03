2026 yılının ikinci yarısında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar, Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla şekillenmeye başladı. Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, maaşlarına yansıyacak artış oranlarını merakla bekliyor.

ŞUBAT ENFLASYONU İLE İKİ AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Şubat ayında enflasyon aylık %2,96, yıllık %31,53 olarak açıklandı. Bu oran, emeklilerin Ocak ve Şubat döneminde alacakları zamları doğrudan etkiliyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılda iki kez zam alıyor: Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemi. Bu kapsamda Şubat ayı verisi, Temmuz zammının ön görünümünü ortaya koyuyor.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

-Ocak ayı enflasyonu: %4,84

-Şubat ayı enflasyonu: %2,96

Bu iki aylık dönemde emekliler toplam %7,94 zam almış durumda.

Tam zam oranı için Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

MEMUR MAAŞLARINDA ARTIŞ VE FARK ÖDEMESİ

Toplu sözleşme hükümlerine göre 2026 yılının ikinci yarısında memur maaşlarına %7 oranında zam uygulanacak. Enflasyon bu oranı aşarsa, fark miktarı maaşlara ilave edilecek.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz 2026 zammını enflasyon rakamlarıyla birlikte takip etmeye devam ediyor. Tam zam oranı, önümüzdeki aylardaki enflasyon rakamlarıyla netleşecek.