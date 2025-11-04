Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, yılın ikinci yarısına ilişkin zam oranları da netleşmeye başladı. 2026 yılının ocak ayında, hem emekliler hem de memurlar bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ipuçları şimdiden belirginleşti. Dört aylık enflasyon oranı yüzde 10,25 olarak açıklandı. Buna göre, emeklilerin maaşlarında şimdiden aynı oranda artış oluştu. Kasım ve aralık ayı verilerinin eklenmesiyle nihai oran ortaya çıkacak.

YENİ EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Temmuz–Ekim dönemi enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki olası artış oranı yüzde 10,25 seviyesinde. Ancak yıl sonu tahminleri, bu artışın yüzde 12,94 ile 13,13 aralığında olabileceğini gösteriyor.

Mevcut Maaş (TL) %10,25 Zamlı Yeni Maaş (TL)

16.881 18.611

18.000 19.845

20.000 22.050

23.000 25.358

25.000 27.563

30.000 33.075

35.000 38.588

40.000 44.100

45.000 49.613

50.000 55.125

Emekliler, temmuz ayında altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 16,67 oranında zam almıştı. Yeni dönem zam oranı, bu artışı bir miktar altında kalabilir ancak yıl sonu verileri nihai tabloyu belirleyecek.

MEMUR ZAMMI YÜZDE 19'U AŞABİLİR

Ekim enflasyonu, memur ve memur emeklilerini de doğrudan ilgilendiriyor. Memurlar, toplu sözleşmeden gelen zamma ek olarak enflasyon farkı da alıyor. Temmuz ayında maaşlara toplam yüzde 15,57 oranında artış yapılmıştı.

Bu dönemde memurlar yüzde 5 sözleşme zammı almış, yılın ikinci yarısında enflasyonun bu oranı aşması durumunda fark eklenmişti. Ocak ayında ise memurlar, bu farkın üzerine yüzde 11’lik yeni toplu sözleşme zammı alacak.

MEMUR MAAŞINA EN AZ YÜZDE 16,5 ZAM GELİYOR

Ekim ayına kadar oluşan yüzde 10,25’lik enflasyon oranı dikkate alındığında, memur ve memur emeklilerinin ocak ayında en az yüzde 16,55 zam alması bekleniyor. Buna ek olarak, taban aylıklara yapılacak brüt 1000 TL’lik artış da maaşlara farklı oranlarda yansıyacak.

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre ise memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 19,39 ile 19,59 aralığında olacak.

GÖZLER KASIM VE ARALIK VERİLERİNDE

Ekim ayı verileriyle tablo büyük oranda netleşmiş olsa da, kesin zam oranı kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 13, memurlar içinse yüzde 19 civarında zam öngörülüyor.

Yeni maaşların 2026 Ocak ayında hesaplara yansıtılması bekleniyor.