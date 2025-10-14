Eylül 2025 itibarıyla açıklanan TÜFE oranı yüzde 3,23, üç aylık kümülatif artış ise yüzde 7,5 olarak duyuruldu. Bu veriler ışığında, memur maaşlarında yüzde 13,64’lük artış ve 1.000 TL taban farkı şimdiden kesinleşti.

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre zam oranının yüzde 16,5 ila 18,5 bandında olacağı öngörülüyor. Bu da hem memurlar hem de emekliler için enflasyona yakın bir artış anlamına geliyor.

İsa Karakaş, açıklamalarında sadece rakamlara değil, vatandaşın alım gücüne de dikkat çekti.

“Temel gıda ve konut fiyatlarındaki artış, alım gücünü ciddi biçimde düşürdü. Vatandaş hâlâ market kasasında inliyor” ifadeleriyle ekonomik tabloyu özetledi.

Karakaş, hükümetin 2025 sonu için enflasyonu yüzde 30’un altında tutma hedefini hatırlattı. Resmî hedef yüzde 28,5, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise beklenti yüzde 29,86.

“Yeter ki yüzde 30’u aşmasın” diyen Karakaş, son çeyrekte bazı kamu zamlarının ertelenebileceğini belirtti. Bu durum, Ocak zammının nihai oranını da dolaylı şekilde etkileyebilir.

YENİ SİSTEMDE EMEKLİLİK ZORLAŞIYOR

SGK Başuzmanı Karakaş, 2008 sonrası sisteme giren memurlar için emeklilik tablosunun değiştiğini vurguladı.

“2008 sonrası SGK sistemine girenler 2033’ten önce emekli olamayacak” diyen Karakaş, analizini bu nedenle “eski sistem memur emeklileri” üzerinden yaptığını ifade etti.

Bu açıklama, yeni sistemdeki genç memurlar için daha uzun bir çalışma sürecini işaret ediyor.

OCAK ZAMMI YAKLAŞIYOR, SEYYANEN UMUTLAR ZAYIF

Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte zam oranı tamamen netleşecek. Ancak mevcut tabloya göre, yüzde 16–18 arası maaş artışı ve 1.000 TL taban farkı neredeyse kesinleşmiş durumda.

Seyyanen zam beklentisi ise bu yıl da karşılık bulmayacak gibi görünüyor.

Artan gıda ve barınma maliyetleri karşısında yüzde 18’e varan maaş artışı, reel anlamda kayıpları telafi etmekte yetersiz kalabilir.

Uzmanlar, Ocak zammının ardından da alım gücünün korunması için vergi düzenlemeleri veya ek desteklerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.