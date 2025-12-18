Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV'de Para Politika ve Hayat Programı'nda emekliye verilecek olan 13 bin liralık kredinin detaylarını açıkladı. Erdursun, aynı zamanda en düşük emekli aylığına ve memur ve SGK emeklisine gelebilecek zam ihtimalini de paylaştı.

Erdursun'un ifadelerinden öne çıkanlar:

Türkiye'de gerçek emekli sayısı 12 milyon. Bu durumda ortaya çıkmış oldu. Dul ve yetimlerle birlikte 16 milyona çıkıyor. Kendi primleriyle emekli olmuş kişiler özel bankalardan değil de kamu bankalarından alacaklarsa bir kredi faaliyeti sunacak borçlandırma üzerine kurulan bir sistem.

2023 yılında memura 8 bin 77 lira artış yapılmıştı bu artış emekliye de yansıyacaktı. Bugünkü değeri 20 bin liraya yaklaştı. Bu artış normalde maaşa dahil olmalı ama seyyanen maaş artık telaffuz edilmiyor. Emekli aylıklarını iyileştirmek yerine tek seferlik 13 bin liralık kredi verilecek. Bu kamu bankalarıyla olmak zorunda. Eğer özel bankadan alıyorsa, kamuya geçme şartı var.

Kamu bankaları 40 bin liraya kadar promosyon veriyor. Eğer özelden promosyon aldıysanız, kamuya geçecekseniz, size verilen promosyonu da kesecekler. Eğer emekli aylığını kamuya taşırsa ve promosyon aldıysa, verilen promosyonun belli tutarı kesilecek

Bu emekliye destek olarak gösteriliyor ama borçlandırma kredisi adı altında. Bu bir destek değil. Yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çünkü kredi almak için emekliler var olan promosyondan da vazgeçecek.

Emekli aylıklarına 1 Ocak'tan itibaren, SGK emeklisine yüzde 12,03, memur emeklisine 18,7 enflasyon farkı çıkacak. En düşük emekli aylığı 18 bin 960 lirada kalacak. En düşük emekli aylıklarını yeniden düzenlenmesi gerekiyor. 2011 yılında AKP bunu yapılmıştı. Bu 2000 yılına kadar olan emekliler yapılmışı. Emekli 2025'de başta barınma olmak üzere birçok yaşam zorluğuyla karşı karşıya kalacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret açıklanmasıyla sorular bir yıl daha ertelenecek. Rakamdan ziyade, uygulanacak politikalar şekillenmezse 27 bin 500 - 28 bin lira bandında açıklanacak. Asgari ücret, ortalama ücretin yüzde 74'ü oldu. Avrupa'da asgari ücret ortalama ücretin yüzde 40'o civarında.

Her asgari, ücret atışında, diğer ücretlerde artacak. Asgari ücrette yeni politika olmalı. İlk 6 ay asgari ücret olmalı daha sonra normal ortalama ücret olmalı. asgari ücret yerine ortalama ücret konuşulmalı. Başta kira, gıda, giyim ve beslenmedeki fiyat artışlarını durdurmak lazım. Enflasyonla mücadele asgari ücretle değil her açıdan ele alınmalı.