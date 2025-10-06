Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memur için 2026 Ocak zammı şekillenmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemdeki toplam enflasyon oranı yüzde 7,51 oldu.

Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışın ilk üç aylık kısmını oluştururken, ekim, kasım ve aralık ayı verileriyle birlikte kesin oran netleşecek.

YIL SONU TAHMİNLERİNE GÖRE DÖRT FARKLI ZAM SENARYOSU

Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerine göre emekli maaş artışlarının dört farklı senaryoda şekillenmesi öngörülüyor. Buna göre 2026 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranları şöyle hesaplanıyor:

Merkez Bankası üst tahmini (%29) → %10,56 zam

Orta Vadeli Program (OVP, %28,5) → %10,14 zam

Piyasa Katılımcıları Anketi (%29,86) → %11,30 zam

Finansal Kurumlar Birliği (%31,94) → %13,08 zam

Bu oranlar doğrultusunda, emekliler ocak ayında %10 ila %13 arasında bir maaş artışıyla karşılaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN TL SINIRINA YAKLAŞIYOR

Hâlihazırda en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde bulunuyor. Ocak zammı sonrasında bu tutarın hangi seviyelere ulaşacağı senaryolara göre şöyle tahmin ediliyor:

%10,14 zamla → 18.592 TL

%10,56 zamla → 18.663 TL

%11,30 zamla → 18.788 TL

%13,08 zamla → 19.089 TL

Bu artışla birlikte, emekli maaşlarının 19 bin TL sınırına dayanması bekleniyor.

"ZAM ORANLARI ENFLASYON GERÇEKLİĞİNİ YANSITMALI"

Ekonomistler, açıklanan ara verilerin ardından ocak zammının çift haneli seviyelerde olmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre, emekli maaşlarının satın alma gücünü koruyabilmesi için zam oranlarının enflasyonun üzerinde seyretmesi gerekiyor.