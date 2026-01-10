Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin milletvekili İzzet Ulvi Yönter katıldığı bir canlı yayında emekli maaşlarıyla ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.

Emekli maaşlarının konuşulduğu programda sunucu Yönter'e, "Emekli misiniz?" sorusuna yöneltti. Yönter, "Ben de emekliyim. Milletvekili emeklisiyim." dedi.

Yönter,"16 milyonu aşan emeklilerimizin billahi sonuna kadar yanındayız. Sefalet miktarı olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi lazım, kök ücretin artırılması lazım" dedi.

Yönter şu ifadeleri kullandı:

Allah bes, baki heves. Bir umuttur yaşamak. Olacak, bunu yapacağız. Biz bunu yapamazsak onların yüzüne nasıl bakacağız.

Benim babam da emekli, 'şükürler olsun' diyor. Baba 'Durumun nasıl' dedim, 'Hamdolsun' dedi, emekli aylığı cüzi bir miktar.

Emekliler o kadar haklı ki, ne derse haklı. Onlar mücadeleyle geçen ömrün manevi ve maddi mükafatını bekliyorlar. Çok haklılar, helali hoş olsun onlara. Biz yeri ve zamanı geldiğinde her türlü desteği vereceğiz.