Ocak 2026 itibarıyla milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına yapılan artış sonra banka promosyon tutarları da merak konusu oldu. Emekli maaşını taşıyanlara sunulan "ek koşulsuz" nakit ödemelerin yanı sıra; fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve kredi kullanımı gibi ek avantajlarla rakamlar rekor seviyelere ulaştı.

İŞTE OCAK AYI İTİBARIYLA GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI

-En yüksek promosyon veren bankalar

QNB: 31.000 TL’ye Varan Fırsat 2026 başı itibarıyla en yüksek tekliflerden biri QNB'den geldi. Maaş tutarına göre 20.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyonun yanı sıra; fatura talimatına 3.000 TL, kredi kullanımına 2.500 TL ve ek hesap kullanımına 2.500 TL olmak üzere toplamda 31.000 TL ödeme yapılıyor.

AKBANK: 30.000 TL Ödül Fırsatı Akbank, 15.000 TL nakit promosyona ek olarak; fatura talimatları, kredi kartı harcamaları ve emekli yakını davetiyle birlikte toplam ödül tutarını 30.000 TL seviyesine çekmiş durumda.

ING: 28.000 TL Nakit Destek Maaşını ING’ye taşıyan emekliler, hiçbir ek koşul olmadan 15.000 TL’ye varan nakit ödeme alabiliyor. Ek kampanyalarla bu tutar toplamda 28.000 TL’ye ulaşıyor.

GARANTİ BBVA: 25.000 TL Promosyon ve Bonus Garanti BBVA, Ocak 2026 kampanyası kapsamında 15.000 TL nakit promosyon sunuyor. Bonus kart harcamaları ve sigorta poliçeleriyle birlikte toplam fayda 25.000 TL'yi buluyor.

-Özel ve Kamu bankalarında güncel durum

TEB: 12.000 TL ana promosyona ek 9.000 TL ile toplamda 21.000 TL ödeme yapıyor.

DENİZBANK: Maaş tutarı ve ürün kullanımına bağlı olarak toplamda 15.000 TL'ye varan ek promosyon seçenekleri sunuyor.

YAPI KREDİ: Maaş baremine göre 15.000 TL temel promosyonun üzerine, fatura ve kart harcamalarıyla 10.000 TL ek ödül ekleyerek toplamda 25.000 TL ödeme sağlıyor.

İŞ BANKASI: Maaş taşıma taahhüdüne ek olarak 2 adet fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan hediyesi veriyor.

ZİRAAT BANKASI & VAKIFBANK: Kamu bankalarında ödemeler maaş tutarına göre 12.000 TL seviyesine kadar yükseliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, seçtikleri bankaya giderek veya mobil bankacılık üzerinden "3 yıl boyunca maaşımı bu bankadan alacağım" taahhüdünü vermeleri yeterli oluyor. Mevcut promosyonu devam eden emekliler ise kalan sürenin iadesini yaparak daha yüksek teklif veren yeni bankaya geçiş yapabiliyor.

PROMOSYON TUTARLARI DAHA DA ARTACAK MI?

Banka promosyonlarındaki bu hareketlilik sürerken, ekonomi uzmanlarından emeklileri heyecanlandıran bir öngörü geldi.

Uzmanlar, 2026 yılı genelinde bankaların müşteri kazanma rekabetinin daha da sertleşeceğini vurguluyor. Özellikle özel bankaların pazar payını korumak adına Ocak ayı sonuna doğru veya Şubat başında mevcut rakamları bir üst seviyeye taşıyabileceği ifade ediliyor.

Sektör analizlerine göre; enflasyon verileri ve bankaların likidite ihtiyaçları göz önüne alındığında, şu anki 31.000 TL'lik rekor seviyenin bahar aylarında yerini daha yüksek tekliflere bırakabileceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle uzmanlar, taahhüt yenileyecek emeklilerin güncel kampanyaları yakından takip etmelerini ve bankaların "ek ödül" fırsatlarını dikkatle değerlendirmelerini öneriyor.