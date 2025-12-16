Emekli maaşlarına yapılacak artış için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2025’in ilk ayında maaşlara yansıyacak zam oranı büyük ölçüde şekillendi.

Nihai tablo ise aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Bu süreçte emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında ise ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı geliyor.

GÖZLER 5 OCAK'TA AÇIKLANACAK KRİTİK VERİDE

Aralık ayı enflasyonunun 5 Ocak’ta duyurulmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak.

Mevcut verilere göre 5 aylık enflasyon oranı şimdiden maaş artışlarına güçlü bir zemin hazırlarken, emekliler bu artışın üzerine seyyanen zam ya da refah payı eklenip eklenmeyeceğini araştırıyor.

SGK UZMANINDAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, mevcut enflasyon verileri üzerinden oluşan tabloyu örneklerle anlattı.

Karakaş, kök maaş sorunu bulunmayan emekliler için 5 aylık enflasyon oranına göre oluşan yeni maaş seviyelerini şu sözlerle paylaştı:

-18.500 TL maaş alan bir emeklinin geliri en az 20.759 TL’ye yükseliyor

-35.300 TL maaşı olan bir emekli ise 39.610 TL seviyesini garanti altına alıyor

Karakaş, bu rakamların herhangi bir refah payı ya da ek zam olmadan oluştuğuna dikkat çekti.

“ANKARA'DAN SIZAN BİLGİ” BEKLENTİLERİ ZAYIFLATTI

Karakaş’ın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise ek iyileştirme beklentilerine yönelik oldu. SGK uzmanı, kulis bilgilerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Refah payı olmadan bile 5 aylık enflasyona göre maaş artışları netleşmiş durumda. Ankara’dan sızan bilgilere göre şu aşamada ekstra bir iyileştirme sinyali bulunmuyor” dedi.

Bu değerlendirme, seyyanen zam ya da refah payı beklentisi içinde olan emeklilerde temkinli bir bekleyişe neden oldu.

Mevcut tabloya göre emekli maaşlarına yapılacak enflasyon zammı büyük ölçüde netleşirken, ek düzenlemeler konusunda belirsizlik sürüyor.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaş artışları kesinlik kazanacak. Emekliler için asıl soru ise bu artışın ötesinde, yaşam maliyetlerini dengeleyecek yeni bir adımın gelip gelmeyeceği olacak.