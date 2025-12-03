16 milyonu aşkın emeklinin beklediği kritik enflasyon verisi açıklandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verisini yüzde 0,87 olarak duyurdu. Açıklamaya göre yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye düştü.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU



Paylaşılan son veriyle birlikte emeklilerin yeni yılda alacağı enflasyon farkının 5 aylık bölümü yüzde 11,20 kesinleşti. Emeklilere yapılacak net zam oranı, 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle belli olacak.



BU YIL DA REFAH PAYI VERİLMEYECEK



Ekonomi yönetiminin talebi doğrultusunda son yıllarda emekliye 'refah payı' uygulamasını kaldıran ve maaşlara yalnızca enflasyon farkı eklemesi yapan iktidar, bu yıl da herhangi bir değişikliğe gitmeyecek.

Ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte kesinleşecek zam oranı, doğrudan emeklilerin maaşlarına yansıtılacak ve harici bir zamma gidilmeyecek.



Mevzuat gereği söz konusu zammın yalnızca kök aylıklara yansıtılacak olması nedeniyle AKP, ocak ayında kesinleşecek enflasyon oranının en düşük emekli maaşına yansıtılması için Meclis'e kanun teklifi sunacak.



Ekonomistlerin beklentilerine göre yeni yılda en düşük emekli maaşı 19 bin TL seviyelerine yükselecek.



MEMUR YÜZDE 17,56 ZAMMI GARANTİLEDİ



Emekli Sandığı mensupları ve memurlar için maaş artışında enflasyon verilerinin yanı sıra toplu sözleşme payı dikkate alınacak. 5 aylık verilere göre memur maaşındaki artış 17,56 olarak netleşti.



Memur zammı 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte kesinlik kazanacak.





