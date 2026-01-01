Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı. Ocak ayında açıklanacak altı aylık TÜFE verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını netleştirecek.

Mevcut durumda 5 aylık enflasyon oranı belirlenmiş durumda ve en düşük emekli maaşına uygulanacak zamda en az yüzde 11,21’lik artış şimdiden garanti görünüyor.

Bu da 16.881 TL olan maaşın 18.773 TL seviyesine yükselmesi anlamına geliyor. Ancak yıl sonu enflasyon tahminleri, zam oranlarını farklılaştırarak maaş hesaplarını yeniden gündeme taşıdı.

MASADA 5 FARKLI ZAM SENARYOSU VAR

-5 aylık veriler zam beklentisini şekillendirdi

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon oranı ile birlikte emeklilerin en az alacağı zam oranı yüzde 11,21 olarak kesinleşti.

Aralık ayı verisi ise zam maratonunun son ayağını oluşturuyor. Ekonomistler ve resmi kurumların yıl sonu enflasyon tahminleri, zam oranlarını senaryolaştırarak değerlendirmeye tabi tutuldu.

1. Senaryo: Merkez Bankası’nın Orta Nokta Tahmini

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–33 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini açıklamıştı. Ortalama yüzde 32’lik tahmine göre:

6 aylık enflasyon: yüzde 13,14

En düşük emekli maaşı: 16.881 TL → 19.099 TL

2. Senaryo: Piyasa Katılımcıları Anketi

TCMB’nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon beklentisi yüzde 31,17 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmine göre:

6 aylık enflasyon: yüzde 12,42

En düşük emekli maaşı: 16.881 TL → 18.977 TL

3. Senaryo: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Beklentisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in işaret ettiği yüzde 31’lik yıl sonu enflasyonuna göre:

6 aylık enflasyon: yüzde 12,28

En düşük emekli maaşı: 16.881 TL → 18.953 TL

4. Senaryo: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Açıklaması

Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyonunu yüzde 30 seviyesinde öngördüklerini belirtmişti. Buna göre:

6 aylık enflasyon: yüzde 11,42

En düşük emekli maaşı: 16.881 TL → 18.808 TL

5. Senaryo: Ekonomistlerin Aralık Ayı Beklentisi

AA Finans’ın anketine katılan 33 ekonomistin aralık ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 0,96 oldu. Beklenti aralığı yüzde 0,55–1,24 arasında değişiyor.

Ortalama beklentiye göre:

6 aylık enflasyon: yüzde 12,28

En düşük maaş: 18.953 TL

Beklenti aralığına göre maaşlar:

Minimum: 18.874 TL 65 kuruş

Maksimum: 19.004 TL 63 kuruş

EMEKLİYİ 2026'DA NE BEKLİYOR?

Emeklilerin yeni yılda alacağı zam, Aralık ayı enflasyon verisinin ardından netleşecek. Ancak mevcut hesaplamalar, en düşük emekli maaşının 18.800 TL ile 19.100 TL aralığında şekillenebileceğine işaret ediyor.

Ekonomistlerin tahminlerine göre zam oranlarının yüzde 11,21 ile 13,14 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, emekliler için maaş artışı kesinleşmeye günler kala beş farklı senaryonun işaret ettiği rakamlar, Ocak ayında yapılacak resmi açıklamayla birlikte net biçimde ortaya konulacak.