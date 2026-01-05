Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon oranını yüzde 0,89 olarak açıkladı.



Yılın son verisiyle birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam oranı da yüzde 12,19 olarak netleşirken, memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 18,60 oldu.

Ekonomi yönetimi, bu yıl emekli maaşları için herhangi bir refah payı kararı almazken, söz konusu artış oranı doğrudan emeklilerin kök maaşlarına yansıtılacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA 2 BİN 57 TL ZAM



SGK mevzuatına göre en düşük emekli maaşındaki artış içinse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi sunulması gerekecek. Kulislerde paylaşılan bilgilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi için geçerli olacak yüzde 12,19'luk zammın aynı şekilde en düşük emekli maaşına yansıtılması ve 2026'da en düşük emekli maaşının 18 bin 938 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ 5 BİN TL OLACAK



Ekonomi yönetiminin bu yıl emekli ve memur zamları için ilave bir refah payı kararı almaması, kulislerde konuşulan bayram ikramiyesi senaryolarını da açığa çıkardı.



Geçtiğimiz yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen bayram ikramiyesinin bu yıl da bin lira zamlanması ve bayram başına 5 bin TL olarak kesinleşmesi bekleniyor.









