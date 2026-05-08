Kurban Bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara geçeceği tarihi merak ediyor.

SGK uzmanı Emin Yılmaz, 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin kurum bazlı ödeme projeksiyonunu paylaştı. Yılmaz, ikramiyelerin bu yıl maaş ödemeleriyle birleştirilerek bayramdan önceki hafta tamamlanacağını öngörüyor.

"İKRAMİYELER MAAŞLARLA BİRLİKTE ÖDENEBİLİR"

Kurban Bayramı’nın bu yıl Mayıs ayının son haftasına denk gelmesiyle birlikte, ödeme takviminde de sıkılaşma bekleniyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz TGRT habere yaptığı açıklamada süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesinin artış olmadan aynı şekilde 4.000 TL üzerinden ödeneceği ile ilgili bir detay vermişti. Bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği ile ilgili bir çalışma yapılacağını söylemişti. 2018 yılından bu yana dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramlarında düzenli olarak ödenen ikramiyelerin ödenmesi ile ilgili yasada net bir tarih olmadığı için önceki dönemlerde ödeme takvimlerine bakmamız gerekiyor. Burada da genelde bayramdan bir hafta önce ödendiğini tespit ediyoruz."

BAYRAM TAKVİMİ VE ÖDEME ÖNGÖRÜSÜ

2026 yılı Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs - 30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceğini hatırlatan Yılmaz, ödeme trafiğine ilişkin şu analizi yaptı:

"Bir hafta öncesine gittiğimiz zaman ise 18 Mayıs Pazartesi gününe denk gelmektedir. Sosyal Güvenlik takvimini şöyle bir göz önüne getirdiğimiz zaman emekli maaş ödemelerinin SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz için 17’sinden itibaren başladığı hemen aklımıza geliyor. Bu da demek oluyor ki bu sene bayram ikramiyelerinin emekli maaşlarına ilave edilip ödeneceğini tahmin ediyorum. Bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağı kanaatindeyim."

SSK (4A) EMEKLİLERİ İÇİN TAHMİNİ ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde hem maaşlarını hem de ikramiyelerini alabilecekler:

Tahsis numarası son hanesi 9 olanlar: 17 Mayıs

Tahsis numarası son hanesi 7 olanlar: 18 Mayıs

Tahsis numarası son hanesi 5 olanlar: 19 Mayıs

Tahsis numarası son hanesi 3 olanlar: 20 Mayıs

Tahsis numarası son hanesi 1 olanlar: 21 Mayıs

Tahsis numarası son hanesi 8 olanlar: 22 Mayıs

Tahsis numarası son hanesi 6 olanlar: 23 Mayıs

Tahsis numarası son hanesi 4 olanlar: 24 Mayıs

Tahsis numarası son hanesi 2 olanlar: 25 Mayıs

Tahsis numarası son hanesi 0 olanlar: 26 Mayıs

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME PLANI

Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emekliler için ödemelerin 25-28 Mayıs tarihleri arasında tamamlanması beklenirken, Emekli Sandığı (4C) mensuplarının ödemeleri genellikle ayın ilk günlerinde gerçekleştiriliyor.

Bağ-Kur (4B) Tahsis Numarasına Göre Takvim:

Son rakamı 9, 7, 5 olanlar: 25 Mayıs

Son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Mayıs

Son rakamı 8, 6, 4 olanlar: 27 Mayıs

Son rakamı 2, 0 olanlar: 28 Mayıs