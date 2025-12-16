Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM’de bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Göktaş, Meclis’te stajyer kız çocuğun taciz edilmesi skandalı hakkında konuşmazken MESEM’de yaşanan çocuk ölümlerine de değinmedi.

“Çocuktan işçi olmaz” yazılı pankartı ile protesto edilen Göktaş’a, DEM’li vekil Gülistan Kılıç Koçyiğit şöyle sordu:

EMEKLİLER SORUSU

“Ankara Ulus’ta emekliler tek kişilik odalarda kalıyorlar. Niye evleri yok, niye ev bile kiralayamıyorlar? Başkalarının emeklileri Kapadokya’ya gelip tatil yaparken, bizimkiler niye böyle? Bu soruyu kendinize sormuyor musunuz?”

‘HARÇLIK VERİYORUZ’

Bakan Göktaş ise soruyu şöyle yanıtladı:

“Biz oraya gittik, belki başka sebeple kalıyorlardır. Kamu ve özel sektöre ait 469 huzurevinde 29 bin 700 yaşlı vatandaş yararlanıyor. Huzurevlerinde kalanların yüzde 30’una tamamen ücretsiz bakıyoruz, bir de harçlıklarını veriyoruz. Ülkemizde nüfusumuz yaşlanırken, bakım modelimizi sadece huzurevlerine insanları tıkarak değil evlerinde destek ile de güçlendireceğiz. Aile dedik, güçlü toplum dedik. Biz bir yandan huzurevi yapmaya devam edeceğiz bir yandan da yaşlılarımızı evlerinde destek modeliyle güçlendireceğiz.”

‘WEB SİTESİ KURUYORUZ’

Göktaş, 327 bin 589 çocuk ve ailesine koruyucu hizmet verdiklerini belirterek şöyle konuştu: “İki gün sonra açacağımız ‘Çocuklar Güvende’ web sitesi ile riskli durumların önüne geçeceğiz”