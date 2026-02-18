TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine görüşmelerin yapılması planlanıyor.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ GÜNDEME GELDİ

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan öneride, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ile 19 milletvekili tarafından verilen Meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesi talep edildi.

Önergede, emekli bayram ikramiyesinin yıllar içinde gerek döviz cinsinden gerek TÜFE gerçekleşmeleri gerekse asgari ücrete oranı bakımından ciddi şekilde eridiği belirtilerek, emeklilerin yaşam koşullarının tüm boyutlarıyla araştırılması istendi.

BAZI VERİLER PAYLAŞTI

Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta, "Değerli arkadaşlar, zaman içerisinde emekli ikramiyeleri, bu bayram ikramiyeleri çok eridi, çok net bir şekilde bunu görüyoruz. Ben şimdi bu meseleyi hamasetle değil de hesapla ortaya koyma adına sizlerle bazı verileri paylaşmak istiyorum" dedi.

"BİR EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİNİN 11 BİN TL OLMASI GEREKİYOR"

İkramiyenin ilk olarak 2018 yılında çıktığını hatırlatan Usta, "2018 yılında bir bayram ikramiyesi yaklaşık 250 dolardı, bugün 110 dolar yani 250 dolardan 110 dolara düşmüş dolar cinsinde bir emekli ikramiyesi var" ifadelerini kullandı.

Usta, "Nominal olarak koruyalım desek bugün bir emeklinin bayram ikramiyesinin 11 bin TL olması gerekiyor. TÜFE’yi esas aldığımızda 11 bin 150 lira olması gerekiyor. İlk çıktığı dönemde bir ikramiye asgari ücretin yaklaşık yüzde 62’siymiş, bunu esas aldığımızda 17 bin 400 lira olması gerekiyor" diye konuştu.

Geçen yıl rakamın 4 bin lira olduğunu belirten Usta, "Asgari ücretin yüzde 62’siymiş ilk çıktığında, aynı oranı koruyalım desek 17 bin 400 lira olması gereken bir işin bugün 5 bin lira olup olmayacağı konusunda AK Parti Grubu çalışma yapıyor” dedi.

"HİÇ OLMAZSA 2 BAYRAMDA 1 ASGARİ ÜCRET VERELİM"

İYİ Parti grubu olarak "Refah Paketi" adı altında bir kanun teklifleri olduğunu ifade eden Usta, "Hiç olmazsa 2 bayramda 1 asgari ücret verelim. Yani her bayramda 1 asgari ücretin yarısını verelim şeklinde bir teklifimiz vardı, buradan bakarsak da bunun 14 bin TL olması gerekiyor" dedi.

İki ikramiyenin toplam maliyeti açısından değerlendirme yapan Usta, "İlk çıktığı yıl 21 milyar lira bunun bir maliyeti varmış. Aynı yılda 622 milyar lira vergi gelirimiz varmış. İki ikramiyenin yıllık vergi gelirlerine oranı yüzde 3,33’müş" dedi. Bu oranın 2025 yılında yüzde 1’e düştüğünü söyleyen Usta, 5 bin lira olması durumunda oranın yüzde 1,8 olacağını, 14 bin lira olması durumunda ise yüzde 3,03 olacağını kaydetti. Faiz giderlerine de değinen Usta, "İkramiyenin faiz giderine oranı 2018’de yüzde 28’miş, 2025’te yüzde 5,6’ya düşmüş” dedi. Usta, "Hükûmetin öngördüğü 5 bin lira olması durumunda bile yüzde 5,5’e düşecek" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ GERÇEKTEN ZOR DURUMDA"

Usta, "Bunu bile emekliye çok görmeyelim, emekli gerçekten zor durumda. Hiç olmazsa bayramda torunlarına harçlık verebilecek, hiç olmazsa iki bayramda, iki gün yüzü gülecek bir şeyi emekliye çok görmemek lazım. Bütçede imkan vardır, bütçede para vardır, yeter ki iktidar bu parayı emekliler için kullanma konusunda irade göstersin." diye konuştu.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da İYİ Partinin önerisine ilişkin söz alarak, "İYİ Partinin bir önerisi var. İYİ Parti diyor ki 'Bayram ikramiyeleri kötü durumda, artık satın alma gücü yok.’ Buna dair bir iyileştirme için araştırma önergesi veriyor. Meclise, milletvekillerine diyor ki: ‘Araştıralım.’ Bu öneriyi desteklediğimizi bir defa baştan belirtelim" dedi.

Ocaklı, "Biliyorsunuz arkadaşlar, 2018’de bu bayram ikramiyesi uygulaması başladığında emekli maaşı bin liraydı, bu emekli maaşına yakın insanlar bayram ikramiyesi alırlardı ve şimdi bugün burada ne yazık ki yalnızca emeklinin maaşını konuşmuyoruz aslında, gerçekten bir kuşağın onurunun meselesini konuşuyoruz yani rakamları değil, aslında iktidarın tercihlerini konuşmuş olacağız, emeklilerin yaşam mücadelesini" ifadelerini kullandı.

"MARKETTEKİ GIDA FİYATLARININ ARTIŞINA 'SABREDİN' DİYEBİLİYOR MUSUNUZ?"

"Grup Başkan Vekilimiz söyledi; 17 milyon kişiye 17 milyon TL bir bütçe gerekiyordu, bulamadınız, 420 milyon faizi buldunuz, demek ki bu bir tercih meselesi, oraya gelince, emekliye gelince yok" diyen Ocaklı, "AKP’ye göre, zamanı gelince kaynağı kullanacakmış. Mesela, Gabar’daki petrolün miktarı arttığında, doğal gaz olduğunda, işte doğal gazlar arttığında topluma bunlar dönecek ve emekli maaşlarına pay vereceklermiş yani 'Sabredin.' diyorlar, emeklilere 'Sabredin.' diyorsunuz şu anda. Ben de soruyorum: Nereye kadar sabredecek bunlar? Marketteki gıda fiyatlarının artışına 'Sabredin.' diyebiliyor musunuz? Kira fiyatlarının artışına 'Sabredin.' diyebiliyor musunuz? Mesela, bahsedildi, OECD ülkelerinde gıda enflasyonunda birinci olan Türkiye’ye 'Sabredin.' diyebildiniz mi? Nereye kadar sabredecek bu millet? Mesela, suya, elektriğe zam yaparken, akaryakıta zam yaparken bunlara niye hiç ‘Sabredin.’ diyemiyorsunuz da emekliye ‘Sabredin.’ diyorsunuz ya?” ifadelerini kullandı.

Ocaklı, "Burada bir zihniyet meselesi var, SGK başkanınız söylemişti ya bir ara ‘Eskiden 50-55 yaşlarında ölüyordu emekliler, şimdi 70-80 yaşlarına kadar uzadı, SGK bu yükü kaldıramıyor.’ diyordu ya, bu, aslında bakışın, zihniyetinizin ne olduğunu gösteriyor" dedi. İkramiyenin harçlık durumuna düştüğünü söyleyen Ocaklı, "4 bin liraya eskiden bir kurban kesebiliyordu insanlar, bir ikramiyeyle, şimdi 3 kilo et bile alamıyor. Bu yüzden biz diyoruz ki: En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı, bayram ikramiyesi bir maaş kadar olmalı" ifadelerini kullandı.

AKP'DEN MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Öneriye ilişkin konuşan AKP Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, "Bu ödeme bayram öncesi bir destek, bir dayanışma katkısıdır. Asıl belirleyici olan emekli aylıklarıdır ve emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik adımlar da yine Hükûmetimiz tarafından atılmaktadır. Muhalefet bir yandan bütçe açığı diyerek mali disiplini eleştiriyor, diğer yandan bütçe gerçeklerinden tamamen kopuk taleplerle kamuoyuna umut vaat ediyor. Asgari ücretin yarısı kadar ikramiye gibi öneriler kulağa hoş gelebilir ama bu Meclis popülizmle değil, sorumlulukla yönetilir" ifadelerini kullandı.