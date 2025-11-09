Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre bu yıl sona ermeden 'aylık bağlama dilekçesi' teslim etmeyen emekli adayları, emeklilik işlemlerini yeni yıla bırakmaları halinde hayatları boyunca daha düşük maaş almak zorunda kalacak.



Geçtiğimiz yıl yüzde 35'e varan söz konusu düzenleme, enflasyon verilerinin ardından bu yıl yüzde 5 ila yüzde 10 arasında gerçekleşecek.

PİŞMAN OLMAMAK İÇİN SON 53 GÜN



Sosyal güvenlik uzmanları, çok sayıda emeklinin dilekçe verme işlemini yeni yıla bıraktığını ve bu yolla daha yüksek emekli ikramiyesi elde etmeyi hedeflediğini belirtirken, atılacak bu hatalı adım ömür boyu daha düşük emekli maaşı alınmasına neden olabilir.

Son enflasyon verilerine göre, şu anda aylık bağlama başvurusunda bulunması halinde yeni yılda 30 bin TL emekli aylığı almaya hak kazanacak bir vatandaş, başvurusunu ocak ayına bırakması durumunda yaklaşık 3 bin lira seviyesinde bir kayıp yaşayacak.



Bu kaybın kalıcı olması, gelecek yıllarda yapılacak zamlarla birlikte makasın açılmasına ve geç başvuru yapan emekli adayının cezalandırılmasına neden olacak.