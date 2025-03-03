Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi düzenlemesine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak yatırılan ikramiyelere bu yıl yapılacak zam büyük bir merak konusu olurken, sızdırılan rakamlar emekliler arasında buruk bir sevinç yarattı.

10 BİN TL BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI

Hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında 10 bin TL seviyesinde bir ikramiye bekleyen emekliler, açıklanan tahmini rakamlarla hayal kırıklığına uğradı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, en düşük bayram ikramiyesinin 3 bin 472 TL, en yüksek rakamın ise 5 bin TL civarında olması bekleniyor.

ZAM ORANI MECLİS'E TAŞINIYOR

Özellikle enflasyon verileri baz alındığında, geçen yıl yapılan yüzde 50’lik zam oranının ardından bu yılın olası senaryoları şöyle şekillendi:

2023’ün son altı aylık enflasyon verisi (yüzde 15,75) baz alındığında ikramiye 3.472 TL’ye yükselebilir.

2024 yılı enflasyon tahmini (yüzde 44,38) dikkate alındığında ikramiye 4.331 TL seviyesine çıkabilir.

2025 yılı hedef enflasyon oranı (yüzde 24) üzerinden hesaplanırsa ikramiye 3.720 TL olabilir.

Ancak bu rakamların resmiyet kazanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Hükümetin süreci hızlandırmak adına çalışmaları yoğunlaştırdığı belirtilirken, zam oranının önümüzdeki iki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLUYOR

Ramazan ayı 1-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ve Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak. Yetkililer, bayram ikramiyelerinin emeklilerin hesaplarına bayram öncesinde yatırılması için 24-28 Mart haftasında ödemelerin yapılacağını öngörüyor.

Resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da, emekliler umutlarını korurken, beklentilerini de aşağı çekmek zorunda kalabilir. Ancak sürece dair yeni düzenlemeler ve olası iyileştirmeler, sürpriz bir zam oranını da gündeme getirebilir.

AKP MYK'SINDA GÜNDEME GELEBİLİR

Bugün toplanan AKP MYK'sında emekli ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor. MYK toplantısından sonra ise ekonomi kurmaylarının emekli ikramiyesiyle ilgili zam oranını görüşmek için bir araya gelmesinin planlanacağı söyleniyor.