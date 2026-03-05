SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ndeki köşe yazısında 2026 yılının ilk iki ayında açıklanan enflasyon verilerinin maaşlar üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Erdursun, yılın ilk iki ayında oluşan enflasyonun hem asgari ücrette hem de emekli maaşlarında ciddi bir alım gücü kaybına yol açtığını belirterek, Temmuz ayında oluşabilecek 6 aylık enflasyona göre memur ve emeklilere yapılabilecek artışları da hesapladı.

İLK İKİ AYLIK ENFLASYON ORANLARI

TÜİK, ENAK ve İTO verileri enflasyon konusunda farklı oranlar ortaya koydu.

TÜİK’e göre:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Toplam: %7,94

ENAK’a göre:

Ocak: %6,32

Şubat: %4,01

Toplam: %10,58

İTO’ya göre:

Ocak: %4,56

Şubat: %3,85

Toplam: %8,59

Bu verilere göre iki aylık süreçte paranın alım gücündeki erime %7,94 ile %10,58 arasında değişti.

ASGARİ ÜCRETTE İKİ AYDA BİNLERCE LİRALIK KAYIP

2026 yılı başında asgari ücret 22.104 TL’den 28.075 TL’ye yükselmişti. Bu artış yüzde 27,01 olarak hesaplandı.

Ancak ilk iki aylık enflasyon hesaplandığında ciddi bir kayıp ortaya çıktı.

TÜİK verisine göre: yaklaşık 2.230 TL alım gücü kaybı

ENAK verisine göre: yaklaşık 2.970 TL kayıp

İTO verisine göre: yaklaşık 2.410 TL kayıp

Buna göre yıl başında yapılan zam, ilk iki ayda önemli ölçüde erimiş oldu.

EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ ZAM DA HIZLA ERİDİ

Ocak ayında emeklilere yapılan zam oranları şöyleydi:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %12,19

Memur ve memur emeklileri: %18,6

En düşük emekli aylığı: %18,40

Ancak iki aylık enflasyon dikkate alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aldığı zammın yaklaşık üçte ikisinin eridiği belirtiliyor.

Alternatif enflasyon verilerine göre ise zam neredeyse tamamen erimiş durumda.

TEMMUZ 2026 İÇİN ZAM BEKLENTİSİ

Erdursun’a göre 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyonu %13 ile %15 arasında gerçekleşebilir.

Bu senaryoya göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %13 – %15 arası enflasyon farkı

Memur ve memur emeklileri: %9 – %11 arası artış

Erdursun ayrıca Temmuz ayında yapılan artışın teknik olarak “zam” değil enflasyon farkı olduğunu vurguladı.

Zam: Enflasyonun üzerinde yapılan artıştır.

Enflasyon farkı: Gelirin enflasyon karşısında erimemesi için yapılan telafi artışıdır.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN OLASI TEMMUZ MAAŞLARI

%13 zam senaryosu

20.000 TL → 22.600 TL

25.000 TL → 28.250 TL

30.000 TL → 33.900 TL

40.000 TL → 45.200 TL

50.000 TL → 56.500 TL

100.000 TL → 113.000 TL

%14 zam senaryosu

20.000 TL → 22.800 TL

25.000 TL → 28.500 TL

30.000 TL → 34.200 TL

40.000 TL → 45.600 TL

50.000 TL → 57.000 TL

100.000 TL → 114.000 TL

%15 zam senaryosu

20.000 TL → 23.000 TL

25.000 TL → 28.750 TL

30.000 TL → 34.500 TL

40.000 TL → 46.000 TL

50.000 TL → 57.500 TL

100.000 TL → 115.000 TL

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM HESAPLARI

%9 artış senaryosu

20.000 TL → 21.800 TL

30.000 TL → 32.700 TL

40.000 TL → 43.600 TL

50.000 TL → 54.500 TL

%10 artış senaryosu

20.000 TL → 22.000 TL

30.000 TL → 33.000 TL

40.000 TL → 44.000 TL

50.000 TL → 55.000 TL

%11 artış senaryosu

20.000 TL → 22.200 TL

30.000 TL → 33.300 TL

40.000 TL → 44.400 TL

50.000 TL → 55.500 TL

MAAŞ ARTIŞLARI YENİ KISA SÜREDE ERİYEBİLİR

Erdursun, mevcut ekonomik tabloya dikkat çekerek maaş artışlarının kalıcı bir refah artışı sağlamayabileceğini belirtti.

Yılın ilk iki ayında maaşlarda ciddi bir alım gücü kaybı yaşandığını vurgulayan Erdursun, Temmuz ayında yapılacak artışın da büyük ölçüde enflasyon farkından ibaret olacağını ifade etti.

Enflasyonun yılın ikinci yarısında da yüksek seyretmesi halinde, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarının kısa sürede eriyebileceği ve emeklilerin alım gücündeki kaybın devam edebileceği belirtiliyor. Bu durum ise “Emeklilere bir darbe de Temmuz zammından” yorumlarını beraberinde getiriyor.