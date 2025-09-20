Milyonlarca emeklinin merak ettiği “Ne zaman dilekçe verilmeli?” sorusuna yanıt veren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının yılbaşını beklemeden harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Erdursun, dilekçesini 2026’ya bırakanların maaşlarında yaklaşık yüzde 5 oranında kayıp yaşayacağını vurguladı.

EMEKLİ SANDIĞI İÇİN FARK YOK

Erdursun, Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanlar için yıl sonu ya da yılbaşında emeklilik dilekçesi verilmesinin maaş açısından herhangi bir fark yaratmadığını belirtti. Ancak SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamında emeklilik hakkı elde edenlerin dilekçe zamanlamasının doğrudan maaşlara yansıyacağını kaydetti.

"SSK VE BAĞ-KUR DİKKATLİ OLMALI"

Uzman isim, 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapmayan SSK ve Bağ-Kur’luların, 2026’da emeklilik dilekçesi verdiklerinde yaklaşık yüzde 5 civarında kayba uğrayacaklarını açıkladı. Erdursun, bu nedenle dilekçe zamanlamasının kritik olduğunu söyledi.

BAĞ-KUR İHYASI MI, SSK'YA GEÇİŞ Mİ?

Emeklilik için farklı yolları karşılaştıran Erdursun, Bağ-Kur ihyasında yaklaşık 1,8 milyon TL ödeme yaparak 202 gün içinde emeklilik hakkı kazanıldığını ancak maaşın görece düşük kaldığını dile getirdi. SSK’ya geçişte ise yaklaşık 420 bin TL ödeme yapıldığını, 4 yıl 6 ay çalışma sonrasında emekli olunabildiğini, bu yöntemin daha geç ama daha düşük maliyetli olduğunu belirtti.

HANGİSİ DAHA AVANTAJLI

Erdursun, hızlı emeklilik isteyen ve yüksek ödeme yapabileceklerin Bağ-Kur ihyasıyla avantaj sağlayabileceğini, daha düşük maliyetle ama daha uzun sürede emeklilik isteyenler için ise SSK’ya geçişin uygun olabileceğini ifade etti.