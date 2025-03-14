Türkiye'deki yaşlı nüfusunun hızla artması, bakım ihtiyaçlarının güvence altına alınmasını zorunlu hale getiriyor. Bu bağlamda, "Uzun Süreli Bakım Sigortası" adlı yeni bir sistem hayata geçiriliyor. Bu sigorta, bireylerin yaşlılık dönemlerinde karşılaşacakları bakım masraflarını karşılayacak ve devlet de bu sisteme katkı sağlayarak destek sunacak.

Son beş yılda Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus yüzde 20,7 oranında artarak 9,1 milyonu aşmış durumda. Yaşlılık döneminde ortaya çıkacak bakım ihtiyaçları, aileler ve bireyler için önemli bir sorun haline geliyor. Bu nedenle, uzun süreli bakım hizmetlerinin güvence altına alınması için yeni bir sigorta modeli geliştirilmiş bulunuyor.

SİGORTA MODELİ VE DEVLET DESTEĞİ

Yeni sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) benzer bir yapıyı benimseyecek. Bu modelde, bireyler kendileri veya aile üyeleri için sigorta yaptırabilecek. Devlet ise, sigorta primlerinin bir kısmını finanse ederek bu süreci destekleyecek. Yaşlılık döneminde oluşacak bakım giderleri, kişinin tercihlerine göre evde ya da bakımevinde sigorta kapsamında karşılanacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, yeni sigorta modelinin kısa süre içinde hayata geçirileceğini duyurdu. Bu düzenleme ile yaşlılık dönemi bakım hizmetlerinin daha sürdürülebilir bir hale getirilmesi hedefleniyor.

ALMANYA VE JAPONYA'DA UZUN YILLARDIR UYGULANIYOR

Yaşlı nüfus oranının toplam nüfusun yüzde 10'unu aşması, Türkiye'de bu tür bir sigorta sisteminin uygulanmasını zorunlu hale getiriyor. Almanya ve Japonya gibi ülkelerde uzun yıllardır benzer sistemler yürürlükte.

Almanya, 1993 yılında yaşlı bakım sigortasını uygulamaya koymuştu ve bu sigorta, o tarihten bu yana giderek daha büyük bir yük haline gelmişti. Başlangıçta yüzde 0,5 oranında primle uygulamaya giren Almanya'daki sistem, bugün yüzde 3,5'lik prim oranıyla devam ediyor. Buna rağmen, Almanya hala yaşlı bakım giderlerini karşılamakta zorluk çekiyor.

Artan yaşlı nüfus ve bakım masraflarının getirdiği zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de de yaşlı bakım sigortasının bir an önce devreye girmesi gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, bu sistemin, gelecekte yaşlılık dönemi bakım giderlerinin karşılanabilmesi adına büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Yeni sigorta modeli, Türkiye'de yaşlılık döneminde bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir adım olacak ve hem bireylere hem de ailelere büyük bir destek sağlayacak.