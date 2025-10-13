Bankalar arasında adeta rekabete dönüşen emekli promosyonları, kötü niyetli kişilerin de radarına girdi. Gerçek banka görsellerini birebir kopyalayan dolandırıcılar, sahte internet siteleri üzerinden “devlet destekli ek ödeme” veya “promosyon farkı” gibi vaatlerle emeklileri hedef alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda gençleri burs vaadiyle kandıran aynı yöntem, şimdi de emekliler için devreye sokulmuş durumda. Sosyal medya ve mesaj uygulamaları üzerinden yayılan linklere tıklayan vatandaşların kişisel bilgilerinin çalındığı, bazı durumlarda hesaplarındaki tüm paranın boşaltıldığı bildiriliyor.

EMEKLİLER SANAL TUZAĞA ÇEKİLİYOR

Dolandırıcılar artık sadece telefon veya SMS ile değil, sanal platformlardaki emekli gruplarını da yakın takibe aldı. Yapay zekâ destekli sistemlerle oluşturulan sahte banka siteleri, gerçeklerinden ayırt edilmesi güç hale geldi.

Adli bilişim uzmanları, bu konuda şu uyarılarda bulunuyor:

“Dolandırıcılar yapay zekâ sayesinde bir bankanın web sitesini birebir kopyalayabiliyor. Emekliler, bu sitelere girdiklerinde gerçek bir banka sayfasında olduklarını zannediyor ve bilgilerini paylaşıyor. Bu da tüm birikimlerinin saniyeler içinde yok olmasına neden olabiliyor.”

MESAJLARA VE LİNKLERE DİKKAT!

Uzmanlara göre en büyük hata, güvenlik uyarılarını dikkate almadan linklere tıklamak.

Avukatlar da “Banka dışında gelen SMS, e-posta veya sosyal medya mesajlarına kesinlikle itibar edilmemeli. Hiçbir banka, IBAN, kimlik ya da şifre bilgilerini bu yollarla istemez. Bu tarz mesajlar anında silinmeli ve resmi banka uygulamasından doğrulama yapılmalıdır” dedi.

EMEKLİLERE 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Emekliler için promosyon fırsatları cazip görünse de, her cazibenin bir bedeli olabilir. Dolandırıcılar, emekli promosyonu adı altında sahte kampanyalarla vatandaşların birikimlerine göz dikmiş durumda.

Uzmanlar, yalnızca bankaların resmî internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden işlem yapılmasını öneriyor. Aksi halde, promosyon almak isterken yılların birikimini bir anda kaybetmek mümkün.