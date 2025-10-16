Milyonlarca emekliye ek gelir sağlayan banka promosyonları rekor seviyelerde seyrederken emekliler tarafından yakından izleniyor. Ekim ayı itibarıyla promosyon tutarları 32 bin TL seviyesine kadar yükselirken, bankalar arsında yaşanan rekabetin daha da hızlanacağı gündemde.

Emekliler ise, “Banka promosyonları artacak mı, hangi banka daha fazla veriyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte bu noktada, SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

“ÖNCELİKLE SAKİN OLUN”

TGRT Haber canlı yayınına katılan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Geçim sıkıntısı çeken emekliler için promosyon bir nebze rahat nefes aldırıcı bir uygulama. Şunu söyleyelim; buradaki bütün emeklilere sesleniyoruz, öncelikle bir sakin olun. Medyada gördüğünüz ‘promosyonlar uçuyor’ gibi ifadelere hemen kapılmayın. Evet, şu anda 32 bin TL’ye varan promosyonlar söz konusu. Ancak yine de sakin olmak gerekiyor” dedi.

Karakaş, bu uyarısının nedenini ise maaş artış takvimine bağladı.

“Biliyorsunuz Ocak ayında yeni maaşlar söz konusu olacak. Memur, işçi ve özellikle emekli maaşlarında artış bekleniyor. Dolayısıyla bankalar bu artışa göre promosyonlarını da yeniden güncelleyecek” şeklinde açıklamada bulundu.

“OCAK AYINDA RAKAMLAR DAHA DA YÜKSELECEK”

İsa Karakaş açıklamasının devamında, özellikle Ocak 2026’ya dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ocak ayı çok önemli. Bu dönemde rakamlar çok daha yükselecek. Bankalar şu anda kaynak arayışı içinde. 16 milyondan fazla emeklinin maaşını düşünürseniz, bu bankalar için hayati öneme sahip. Dolayısıyla Ocak ayında promosyonların ciddi oranda artmasını bekliyoruz. Emekliler acele etmeden bu süreci beklemeli” diyerek uyarıda bulundu.

BANKALARDA PROMOSYON YARIŞI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Ekim 2025 itibarıyla bankaların emekli promosyon tutarları 15 bin TL ile 32 bin TL arasında değişiyor.

Kimi bankalar maaş aralığına göre promosyon sunarken, kimileri de kredi kartı veya otomatik fatura talimatı gibi ek şartlarla bu tutarı yükseltiyor.

Uzmanlara göre, yeni maaş düzenlemeleri ve yıl sonu kampanyalarıyla birlikte, bankaların Aralık ayı sonunda yeniden promosyon güncellemesine gitmesi bekleniyor.

Uzman İsa Karakaş’ın da vurguladığı gibi, Ocak ayında yapılacak maaş artışlarıyla birlikte promosyonların yeniden belirlenmesi bekleniyor. Bu nedenle emeklilerin acele etmeden, bankaların yeni tekliflerini takip etmeleri öneriliyor.