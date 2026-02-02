CHP'den ayrılarak AKP’ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, aylıklarına zam isteyen emeklileri hedef almıştı.

“20 bin TL mi emekli maaşı diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun!” ifadeleri tepki çeken Çakır yeni bir açıklama yaptı.

Çakır yeni açıklamasında da muhalefeti suçladı.

Çakır'ın açıklaması şöyle: "Tüm ülkeleri tedirgin eden gelişmeler; halen devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı; İran'ın iç olayları ve ABD'nin Orta Doğuya en büyük savaş gemisini yollaması... Diğer yandan Kıbrıs açıklarında doğal gaz çıkarma bahanesiyle oluşturdukları konsorsiyum ile ülkemizi bertaraf etme çabaları; bir yanımızda Ermenistan, diğer yanımızda zayıf anımızı fırsat kollayan Yunanistan ve hemen yanı başımızda yaşanan Gazze olaylarının her an ülkemizi de kapsayacak, çıkması olası bir savaş ihtimali varken; buna ek olarak Mersin'de yaşanan sel felaketi ile çalışmalarımızı sürdürürken; bu çok zor şartlar içerisinde belirlenen emekli aylığı hususunda söylediklerim ne yazık ki saptırılmıştır. Ben, konunun muhalefet tarafından çok fazla dejenere edildiğini belirtmek amacıyla "tepinme" kelimesini kullandım.

NE DEMİŞTİ

Hasan Ufuk Çakır’ın kamuoyunda tartışma yaratan sözleri şöyle:

"Efendim 20 bin lira ne? Emekli maaşı. Bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!"