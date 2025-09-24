Son dönemde artan şikayetler, emeklilerin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Dolandırıcılar, banka promosyonu ya da ikramiye bahanesiyle IBAN isteyen yöntemleri devreye soktu. Emeklilerin güvenini kazanan dolandırıcılar, aldıkları bilgilerle hesaplara erişiyor ve maaşları kısa sürede boşaltıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Dolandırıcılar önce sosyal medya ya da telefon üzerinden emeklilere ulaşıyor. Ardından, “Promosyon ödemesi yapılacak” ya da “Ek ikramiye için IBAN gerekli” diyerek kurbanları ikna ediyor. IBAN bilgisi ile birlikte yapılan küçük transferler sayesinde hesap hareketleri çözümleniyor. Böylece dolandırıcılar, şifre kırma ve para yönlendirme yöntemleriyle maaşları saniyeler içinde çekebiliyor.

Uzmanlara göre, IBAN paylaşmak tek başına para kaybına yol açmasa da dolandırıcılar bu bilgiyi çeşitli yöntemlerle birleştirerek mağdurları büyük zarara uğratıyor.

EMEKLİLER NE YAPMALI?

-Banka dışından gelen ödeme taleplerine kesinlikle inanmayın.

-Sosyal medya üzerinden IBAN bilgisi paylaşmayın.

-Şüpheli durumlarda hemen bankanızı arayın.

-En küçük şüphede emniyet birimlerine başvurun.

KÜÇÜK BİR TEDBİR BÜYÜK KAYBI ENGELLER

Emeklilerin maaşlarını saniyeler içinde buharlaştıran bu “IBAN oyunu”, küçük bir dikkatsizlikten besleniyor. Uzmanlar, “Her bilginin doğruluğunu teyit edin ve banka harici hiç kimseye IBAN vermeyin” uyarısını yineliyor.