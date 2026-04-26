Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere yapılan ek ödeme oranlarının artırılması gerektiğini belirterek dikkat çeken bir talepte bulundu. Ergün, mevcut yüzde 4-5 seviyesindeki ek ödeme oranlarının yetersiz kaldığını ifade ederek bu oranın yüzde 10’a çıkarılmasını istedi.

VERGİ İADESİ SİSTEMİNİ HATIRLATTI

Kazım Ergün, 2006 yılına kadar çalışanlar ve emekliler için uygulanan vergi iadesi sistemine değindi. O dönemde vatandaşların yaptıkları harcamalar karşılığında topladıkları fişleri belirli zarflara yerleştirerek devletten vergi iadesi alabildiğini anımsattı.

Ergün, 2006’dan sonra bu uygulamanın kaldırıldığını ve yerine emeklilere yönelik ek ödeme sisteminin getirildiğini söyledi. Bu düzenlemenin emeklileri fiş toplama ve belge hazırlama yükünden kurtardığını ancak belirlenen oranların günümüz koşullarında düşük kaldığını vurguladı.

EK ÖDEME ORANLARININ ARTIRILMASI TALEBİ

Mevcut uygulamada yüzde 4-5 seviyesinde olan ek ödeme oranlarının artık ihtiyaçları karşılamadığını belirten Ergün, emeklilerin günlük harcamalarında daha yüksek vergi yüküyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

“YÜZDE 10'A YÜKSELTİLMELİ”

Ergün, şöyle konuştu: "Emeklilere vergi iadesi karşılığında ödenen yüzde 4-5'lik ek ödeme oranları anlamını yitirmiştir. Emekliler, harcamalarında, verilen ek ödemeden daha fazla vergi ödüyor. KDV, gıda maddelerinde yüzde 1, diğer harcamalarda ise yüzde 10 ila 20 arasında. Ek ödeme oranının yüzde 10'a yükseltilmesi emeklilerimize ilave gelir sağlayacaktır."

MAAŞLARA EK KATKI SAĞLAYABİLİR

TÜED Başkanı Ergün, ek ödeme oranındaki artışın emeklilerin gelirine doğrudan katkı sağlayacağını belirterek örnek bir hesaplama paylaştı.

Ergün, şu örneği vererek talebini açıkladı: "Örneğin, bugün kök aylığı 25 bin lira olan bir emeklimiz, yüzde 4 ek ödemenin karşılığı olarak 1000 lira alıyor. Ek ödeme oranı yüzde 10'a yükseltildiğinde bu emeklimizin aylığı 1500 lira daha artarak 27 bin 500 lira olacaktır."