Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda devam eden yasal düzenleme çalışmalarında, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren kritik bir eşik aşıldı. "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri kapsamında, en düşük emekli maaşının artırılmasını içeren madde meclisten geçti.

Genel Kurul’daki oylama sonucunda, kanun teklifinin beşinci maddesi kabul edilerek yasalaşma yolunda önemli bir adım atıldı. Kabul edilen bu düzenleme ile birlikte Türkiye'de uygulanacak olan en düşük emekli aylığı tutarı resmi olarak 20 bin lira seviyesine çıkarıldı.