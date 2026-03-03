Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı, Temmuz 2026’da yapılacak maaş düzenlemesine çevrildi. Beklentiler artarken, Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun enflasyon verileri ışığında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun’a göre temmuz ayında yapılacak artış, bir refah artışı değil, daha çok geçmişte yaşanan kayıpların kısmi telafisi olacak.

SINIRDAKİ SAVAŞ EKONOMİYE NASIL YANSIYACAK?

Bölgedeki jeopolitik gerilimin ekonomiye etkilerine işaret eden Erdursun, enerji fiyatlarındaki olası yükselişin zincirleme sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Erdursun, “Hemen yanı başımızda bir savaş var. Amerika ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla birlikte enerji maliyetlerinin daha da artması bekleniyor. Büyük ihtimalle akaryakıta yeniden zam gelecek. Enerjinin maliyeti arttıkça bu artış sadece pompa fiyatıyla sınırlı kalmıyor; satın aldığımız mallara, hizmetlere ve genel olarak tüm yaşam maliyetine yansıyor. Bu da enflasyonu yukarı itiyor. Diğer taraftan cebimizdeki paranın değeri düşmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, üretim ve lojistik giderleri üzerinden tüm tüketim kalemlerini etkilediğini belirten Erdursun, bunun da enflasyonist baskıyı artırdığını dile getirdi.

Enflasyonla mücadele söylemlerine rağmen sabit gelirli kesimlerin desteklenmediğini savunan Erdursun, bayram ikramiyelerinde artış yapılmamasını örnek gösterdi.

“Hükümet yetkilileri enflasyonla mücadele edildiğini söylüyor ancak bayram ikramiyelerinde herhangi bir artış yapılmadı" diyen Erdursun "Oysa fiyatlar artarken, mal ve hizmet bedelleri sürekli yükselirken, sabit gelirle geçinenlerin eline geçen tutar değişmiyor. Türkiye’de son yıllarda market etiketlerinin neredeyse haftalık hatta günlük değiştiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklanan resmi verilerin de tabloyu desteklediğini belirten Erdursun, yıllık bazda belirgin bir gerileme olmadığını söyledi.

İLK İKİ AYDA ALIM GÜCÜ ERİDİ

Yılın ilk iki ayındaki enflasyon oranının yaklaşık yüzde 7,94 seviyesine ulaştığını hatırlatan Erdursun, bu durumun maaş artışlarını kısa sürede etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

Erdursun, “Bu oran, yapılan maaş artışlarının önemli bir bölümünün daha şimdiden eridiğini gösteriyor. Asgari ücret yıl başında artırıldı ancak iki ayda alım gücünde ciddi kayıp oluştu. Benzer durum emekliler, memurlar ve diğer sabit gelirliler için de geçerli. Cebe giren para nominal olarak aynı görünse de, o parayla alınabilen mal ve hizmet miktarı azalıyor” ifadelerini kullandı.

Gelir seviyesi arttıkça sorunun ortadan kalkmadığını vurgulayan Erdursun, sabit gelirlilerin tamamının benzer bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Erdursun, şunları aktardı: “Örneğin 20 bin lira maaş alan bir kişi, iki ay önce alabildiği ürünleri bugün aynı tutarla alamıyor; aradaki farkı kapatmak için ek ödeme yapmak zorunda kalıyor. 30 bin ya da 50 bin lira gelir elde edenler için de durum farklı değil. Enflasyon, gelir düzeyinden bağımsız olarak sabit gelirlilerin alım gücünü aşındırıyor.”

TEMMUZ FORMÜLÜ

Temmuz ayında yapılacak düzenlemenin niteliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdursun, artışların enflasyon farkı çerçevesinde şekilleneceğini söyledi.

Erdursun, “Temmuz ayında yapılacak artışlar ise ‘zam’ değil, gerçekleşen enflasyonun telafisi niteliğinde olacak. Mevcut eğilim devam ederse altı aylık enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 15 bandında gerçekleşmesi beklenebilir. Bu durumda emekliler yaklaşık bu oran kadar artış alacak; memur ve memur emeklilerinin artışı ise toplu sözleşme farkı nedeniyle biraz daha düşük kalabilir. Ancak bu artışlar, kaybedilen alım gücünü tam olarak geri kazandırmayacak; sadece geçmiş kaybın bir kısmını telafi edecek" şeklinde konuştu.