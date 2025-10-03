Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon oranını yüzde 3,23 olarak duyurdu. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 33,29 olurken, söz konusu rakamların ardından emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu.

OCAK AYINDA MAAŞLARA YANSIYACAK



Mevzuata göre Temmuz ve aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemde paylaşılan enflasyon verileri, doğrudan emeklilerin aylıklarına yansıtılmakta. Ocak ayında açıklanacak zam için temmuz, ağustos ve eylül ayı verileri kesinlik kazanırken, şu ana kadar emeklilerin zam oranı yüzde 7,51 seviyesine yükselmiş oldu.

5 OCAK'TA BELLİ OLACAK



TÜİK'in 5 Ocak 2026'da duyuracağı aralık ayı enflasyonuyla birlikte emeklilerin 2026 yılında alacakları zamlı maaşları belli olacak.



Söz konusu artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olurken, Emekli Sandığı mensupları ve memurlar için maaş artışında enflasyon verilerinin yanı sıra toplu sözleşme payı dikkate alınacak.