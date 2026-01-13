Bu yıl geçerli olacak asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak açıklayan ekonomi yönetimi, emekli ve memur zammını ise geçtiğimiz hafta kesinleştirdi.



SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 12,19 olurken, memur ve memur emeklisinin aylığındaki artış yüzde 18,60 olarak netleşti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltileceğini duyurmasıyla birlikte emeklilerin zam tartışmaları sona ererken, ekonomi yönetiminin henüz kararlaştırmadığı tek konu ise bayram ikramiyeleri oldu.

MASADA 2 SEÇENEK BULUNUYOR



İktidara yakın Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ekonomi yönetimi bu yıl ilk kez mart ayında ödenecek bayram ikramiyeleri için iki farklı formül üzerinde yoğunlaşmış durumda.



İlk seçenekte, memur maaşlarındaki artış oranının doğrudan emekli bayram ikramiyelerine yansıtılması yer alıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, geçtiğimiz yıl bayram başına 4 bin TL olarak ödenen ikramiyeler, 2026 itibarıyla 4 bin 744 lira olacak.

Diğer seçenekte ise emekli bayram ikramiyelerinde seyyanen artış planlanmakta.



Geçtiğimiz yıl 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen ikramiyelerin, bu yıl da benzer bir artış ile 5 bin - 5 bin 500 TL sınırına çıkarılması düşünülmekte. İkramiye konusundaki nihai kararın şubat ayında verilmesi ve kamuoyuna duyurulması beklenirken, ikramiye artışında iki formülün dışına çıkılmayacağı belirtildi.