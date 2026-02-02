Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği maaş farkı ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2026 yılı emekli maaş düzenlemesi kapsamında en düşük aylığın 20 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından oluşan farkların ne zaman ödeneceği netlik kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme tarihini resmi olarak duyurdu.

KİMLER EMEKLİ MAAŞ FARKI ALACAK?

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılması sonrası aradaki 3 bin 119 TL’lik fark, belirli bir kesimi kapsıyor.

Bu düzenlemeden;

Kök aylığı 17 bin 827 TL’nin altında olan,

Yüzde 12,19’luk zamla maaşı 20 bin TL’ye ulaşmayan,

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanacak.

Maaş farkı ödemeleri, herhangi bir başvuru gerekmeksizin hak sahiplerine otomatik olarak yapılacak.

SGK ÖDEME TAKVİMİNİ AÇIKLADI

“Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?” sorusuna SGK’dan net yanıt geldi. Kurum tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, fark tutarları emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına ve PTT aracılığıyla aktarılacak.

ÖDEMELER 2 GÜN SONRA HESAPLARA YATIRILACAK

SGK’nın duyurduğu takvime göre, emekli maaş farkı ödemeleri 4 Şubat 2026 tarihinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Emekliler, ödemelerini her zamanki gibi maaş aldıkları banka şubelerinden veya PTT’den çekebilecek.