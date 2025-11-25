Huzurlu ve uygun maliyetli bir yaşam arayanlar için hazırlanan listede Giresun ile Ordu dikkat çekti. Bu iki kent, özellikle emeklilerin yerleşmek için en sık tercih ettiği şehirler arasında yer alıyor.

Türkiye’de kalabalıktan, gürültüden ve hızlı tempo­dan uzak, daha huzurlu bir yaşam arayanlar için yeni bir şehir listesi oluşturuldu. Özellikle sakinlik, ekonomik koşullar ve doğayla iç içe bir hayat isteyen emeklilerin rotası son dönemde Karadeniz’e dönmüş durumda. Yapılan değerlendirmelerde Giresun ile Ordu; doğal güzellikleri, yaşam kalitesi ve uygun maliyetli yapılarıyla emeklilerin yeni favorisi olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, her iki ilin de “Türkiye’nin en huzurlu yaşam alanları” arasında gösterildiğini vurguluyor.

Giresun, sahil hattı, yaylaları ve dingin atmosferiyle huzur arayanların başlıca seçeneklerinden biri haline gelmiş durumda. Trafiğin yoğun olmaması, güvenli şehir yapısı ile düzenli yaşam sunması öne çıkan avantajları arasında. Giresun Adası ve çevredeki yaylalar ise adeta doğal birer terapi alanı niteliğinde. Tüm bu özellikler, emeklilerin şehre kalıcı olarak yerleşme isteğini artırıyor.

Ordu ise Karadeniz’in en planlı ve düzenli kentlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kilometrelerce uzanan sahil şeridi, yürüyüş yolları ve şehir içi ulaşımın rahatlığı büyükşehir yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Teleferik sistemi, geniş yeşil alanlar ve temiz şehir dokusu yaşam kalitesini yükseltiyor. Bu nedenle sadece emekliler değil, kent hayatından sıkılan genç aileler de Ordu’yu tercih ediyor.

PEKİ BU ŞEHİRLERİ CAZİP KILAN NE?

Uzmanlara göre Giresun ve Ordu’nun popülerliğini artıran üç ana unsur bulunuyor: Sakin ve huzurlu yaşam, doğal güzellikler ile temiz hava ve büyükşehirlere kıyasla daha makul yaşam maliyetleri. Konut fiyatlarının ve gündelik giderlerin daha uygun olması, bu iki ili emekliler için adeta “yeni bir yaşam durağı” haline getiriyor.