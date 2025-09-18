Son yıllarda özellikle kıyı bölgelerine artan ilgi göze çarparken, doğal güzellikleri, denizle iç içe yaşam imkanı ve huzurlu atmosferiyle öne çıkan ilçeler göçün yeni adresleri haline geldi. İzmir’in Urla ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın’ın turizm merkezi Kuşadası, emeklilerin yerleşmek için en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer aldı.

URLA

İzmir’in güneyinde yer alan Urla, hem tarihi mirası hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekti. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ilçe, bugün özellikle sakinliğiyle tercih edildi. Deniz manzaralı konutları, butik restoranları ve doğal yaşam alanlarıyla emeklilerin yoğun ilgisini gören Urla, son dönemde göç alan ilçeler arasında öne çıktı. Sessiz yaşam arayışındaki emekliler, Urla’nın huzurlu atmosferi sayesinde kalabalık şehirlerin gürültüsünden uzaklaşma imkanı buldu.

SEFERİHİSAR

Türkiye’nin ilk “Cittaslow” unvanına sahip ilçesi olan Seferihisar, yavaş şehir anlayışıyla tanınıyor. Organik tarıma dayalı yapısı, doğayla uyumlu yaşam tarzı ve sakinliğiyle bilinen ilçe, özellikle büyükşehirlerin hızlı temposundan yorulan emekliler için cazip bir adres haline geldi. Gürültü ve kalabalıktan uzak, sağlıklı bir yaşam isteyenler Seferihisar’ı tercih ederken, ilçenin yerel pazarı, doğal ürünleri ve temiz havası da emeklilerin ilgisini artırdı.

KUŞADASI

Aydın’ın turizm merkezi Kuşadası ise tarihi zenginlikleri ve sosyal imkanlarıyla öne çıktı. Ege Denizi kıyısında yer alan ilçe, hem huzurlu hem de aktif bir yaşam arayan emeklilere farklı seçenekler sundu. Tarihi yapılar, kültürel etkinlikler ve canlı sosyal yaşam, emeklilerin yaşam kalitesini yükseltti. Ayrıca deniz turizmi, Kuşadası’nı yılın büyük bölümünde cazip hale getirdi. Hem sakin bir hayat isteyenlere hem de sosyal aktivitelerden kopmak istemeyenlere uygun yapısıyla Kuşadası, emeklilerin yoğun ilgisini gördü.

GAYRİMENKUL PİYASASINDA YÜKSELİŞ

Emeklilerin bu 3 ilçeye gösterdiği yoğun talep, gayrimenkul piyasasına da doğrudan yansıdı. Özellikle sahil bölgelerinde konut fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Gayrimenkul sektöründeki hareketlilik, yerel ekonomiyi de etkiledi. Yeni yerleşimlerin artmasıyla birlikte bölgelerde ticari hayat canlandı, hizmet sektörü güçlendi. Uzmanlara göre emeklilerin bu bölgelere ilgisi önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Şehircilik uzmanlarına göre emeklilerin kıyı ilçelerine yönelmesinin temel sebepleri arasında yaşam kalitesini yükseltme isteği, sakinlik arayışı ve doğal güzelliklere yakın olmak yer aldı. Uzmanlar, bu eğilimin gelecekte daha da güçleneceğini belirtti. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlerden göçün devam etmesiyle birlikte sahil ilçelerindeki nüfus artışının kalıcı hale geleceği öngörüldü.