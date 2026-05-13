Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 17 milyon emekliyi kapsayan bayram ödemelerine ilişkin planlamayı tamamladı. Yapılan açıklamaya göre, bayram ikramiyeleri Mayıs ayının üçüncü haftasında hesaplara geçecek. Ödemelerin sisteme yansıması için vatandaşların herhangi bir ek başvuru yapmasına gerek duyulmuyor.