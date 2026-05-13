Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 17 milyon emekliyi kapsayan bayram ödemelerine ilişkin planlamayı tamamladı. Yapılan açıklamaya göre, bayram ikramiyeleri Mayıs ayının üçüncü haftasında hesaplara geçecek. Ödemelerin sisteme yansıması için vatandaşların herhangi bir ek başvuru yapmasına gerek duyulmuyor.
Bayram İkramiyeleri ödeme takvimindeki düzenlemeyle birlikte, maaş günü bayram dönemine rastlayan emekliler için ödemeler erkene alındı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde toplu olarak alabilecekler.
SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TARİHLERİ
SSK kapsamında aylık alan vatandaşlar için ödemeler maaş günlerine göre şu şekilde sınıflandırıldı:
Maaş günü 17-22 Mayıs arasında olanların ödemeleri, kendi günlerinde hesaplarına yatırılacak.
Maaş günü 23 ve 24 Mayıs olanların ödemeleri 21 Mayıs tarihinde yapılacak.
Maaş günü 25 ve 26 Mayıs olanların ödemeleri ise 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.
BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden maaş günü 25 ve 26 Mayıs olanlar 21 Mayıs'ta; 27 ve 28 Mayıs olanlar ise 22 Mayıs'ta hem maaşlarını hem de ikramiyelerini alabilecekler. Aylıkları her ayın başında ödenen memur emeklileri için ise Kurban Bayramı ikramiyesi 20 Mayıs tarihinde hesaplara tanımlanacak.
KİM NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Bu yıl için belirlenen bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak açıklandı. Ölüm aylığı ve iş göremezlik geliri alan vatandaşlar için ödemeler şu oranlar üzerinden yapılacak:
-%75 oranında hissesi olanlara 3.000 TL,
-%50 oranında hissesi olanlara 2.000 TL,
-%25 oranında hissesi olanlara 1.000 TL ödeme yapılacak.
İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanların ödemeleri ise şahsi iş göremezlik derecelerine göre hesaplanarak ilgili tarihlerde hesaplara aktarılacak.
