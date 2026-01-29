En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme kapsamında, 2026 Ocak–Temmuz dönemi için en düşük emekli maaşı yüzde 18,4 oranındaki 6 aylık enflasyon artışıyla 20 bin TL’ye yükseltildi.

Ocak ayında en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar ödemelerini 16.881 TL olarak alırken, maaş farklarının ne zaman yatırılacağı sorusu gündemin ilk sıralarında yer aldı. Gözler, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasına çevrilmişti.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MAAŞLAR GÜNCELLENDİ

Beklenen düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19’uncu maddesinde yer alan “16.881 TL” ibaresi “20.000 TL” olarak değiştirildi.

Bu değişiklikle birlikte, dosya bazında uygulanan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı asgari ödeme tutarı 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin TL olarak uygulanacak.

MECLİS'TEN GEÇTİ, KAPSAM GENİŞLEDİ

TBMM’de kabul edilen “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yalnızca emekli maaşları değil, istihdama yönelik destekler de artırıldı. Buna göre, asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026 itibarıyla 1.000 TL’den 1.270 TL’ye çıkarıldı.

3 BİN 119 TL EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı düzenlemesi, Ocak ayı maaş ödemelerine yetişmedi. Bu nedenle en düşük maaş alan emekliler Ocak ayında 16.881 TL ödeme aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kişi başı 3.119 TL zam farkı ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ödeme takvimini açıklaması beklenirken, zam farklarının Şubat ayı içerisinde hesaplara yatırılması öngörülüyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ:

Tahsis numarası sonu 9 olanlar: 17’sinde

7 olanlar: 18’inde

5 olanlar: 19’unda

3 olanlar: 20’sinde

1 olanlar: 21’inde

8 olanlar: 22’sinde

6 olanlar: 23’ünde

4 olanlar: 24’ünde

2 olanlar: 25’inde

0 olanlar: 26’sında

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ:

Tahsis numarası sonu 7 ve 9 olanlar: 25’inde

1 ve 3 olanlar: 26’sında

4, 6 ve 8 olanlar: 27’sinde

0 ve 2 olanlar: 28’inde