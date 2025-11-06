2025 yılına girilmesiyle birlikte emeklilerin en çok araştırdığı konuların başında banka promosyon ödemeleri geliyor. Emekli maaşını taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen vatandaşlara sunulan nakit destekler, önemli bir ek gelir haline geldi.

Bankalar, müşteri kazanmak için yüksek promosyon tutarlarıyla dikkat çekerken, bazı kurumlar 30 bin TL sınırını aştı.

BANKA BANKA 2025 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

İşte 2025 yılı itibarıyla güncellenen emekli promosyon tutarları ve kampanya detayları:

- Garanti BBVA

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye kadar promosyon ve ödül fırsatı.

- Akbank

SGK emeklilerine 30.000 TL’ye kadar nakit ödül: 15.000 TL promosyon + 15.000 TL ek nakit fırsatı.

- İş Bankası

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon ödemesi.

- Halkbank

Maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon imkânı.

- TEB

Toplamda 21.000 TL’ye kadar ödeme: 12.000 TL promosyon + 9.000 TL ek ödül.

- Ziraat Bankası

SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon.

- Yapı Kredi

Maaşını taşıyanlara 30.000 TL’ye varan nakit promosyon.

- ING Türkiye

Emekli maaşını taşıyanlara 28.000 TL’ye kadar nakit promosyon.

- QNB Finansbank

Emeklilere özel 31.000 TL’ye kadar emeklilik ödülü.

- DenizBank

Maaşını taşıyanlara 27.000 TL’ye kadar nakit promosyon.

- Albaraka Türk

4–30 Kasım 2025 arasında maaşını taşıyanlara 15.600 TL promosyon + 9.400 TL ödül ile toplamda 25.000 TL’ye kadar kazanç imkânı.

-VakıfBank

SGK emeklilerine 30.000 TL’ye kadar promosyon ve kredi kartı alışverişlerinde 18.000 TL’ye kadar ek kazanç. Kampanya 31 Ocak 2026’ya kadar geçerli.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?

Bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. 30 bin TL bandını aşan Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank ve VakıfBank emekliler arasında en çok tercih edilen bankalar arasında öne çıkıyor.

Ancak her bankanın promosyon tutarı kadar, ek şartlar, taahhüt süreleri ve kampanya koşulları da önemli. Bazı bankalar otomatik ödeme talimatı veya kredi kartı kullanımı şartı arayabiliyor.

UZMANLARDAN EMEKLİLERE “DETAYLI OKUYUN” UYARISI

Finans uzmanları, promosyon anlaşması yapmadan önce taahhüt sürelerini ve kampanya şartlarını dikkatle incelemenin önemine dikkat çekiyor. Çünkü bazı bankalar yalnızca maaş taşıma işlemiyle ödeme yaparken, bazıları ek koşulları yerine getiren müşterilere daha yüksek promosyon sunuyor.