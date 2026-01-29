International Living tarafından her yıl hazırlanan ve yaşam maliyeti, taşınma kolaylığı ile sağlık hizmetleri gibi kriterlerin baz alındığı yıllık varış noktası raporunun 2026 yılı sonuçları açıklandı. Rapora göre, yurt dışında emekli olmayı planlayanlar için listenin ilk sırasında Yunanistan yer aldı.

SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ AVANTAJLA ÖN PLANA ÇIKIYOR

International Insurance verilerine göre Yunanistan, kamu ve özel sağlık hizmetlerini birleştiren yapısıyla dikkat çekiyor. Emeklilerin ayda ortalama 220 sterlin karşılığında yüksek standartlarda özel bakım alabildiği belirtilen ülkede, tıbbi uzman sayısının nüfusa oranla yüksekliği en önemli avantajlardan biri olarak kaydedildi.

Raporda yer alan teknik detaylar ise şu şekilde: Temel acil tıbbi müdahaleler, yabancılar da dahil olmak üzere tüm bireylere ücretsiz olarak sunuluyor. Küçük kasabalarda ve uzak adalardaki eczanelerin, acil durumlara müdahale edebilecek donanımda olduğu vurgulanıyor.

AVRUPA ÜLKELERİ İLK 10'DA

Listenin ikinci sırasında yer alan Panama, aktif expat topluluğu ve İngilizce konuşan personele sahip modern özel sağlık altyapısıyla öne çıkıyor. Avrupa’nın köklü destinasyonları olan Portekiz, İtalya, Fransa ve İspanya ise ilk 10 içerisindeki yerini korumaya devam ediyor.

2026 Yılı Emeklilik İçin En İyi Ülkeler Sıralaması:

1. Yunanistan

2. Panama

3. Kosta Rika

4. Portekiz

5. Meksika

6. İtalya

7. Fransa

8. İspanya

9. Tayland

10. Malezya