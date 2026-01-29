Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında ekonomik yaşam alanı arayan vatandaşlar için Türkiye'nin en ucuz illeri netleşti. Kira bedelleri, temel gıda harcamaları ve enerji giderlerinin baz alındığı listeye göre Ağrı, Amasya, Ardahan ve Şırnak yaşam maliyeti en düşük bölgeler olarak öne çıktı.

AĞRI MALİYET LİSTESİNİN ZİRVESİNDE

Kira fiyatları ve ulaşım giderleri bakımından yapılan değerlendirmede Ağrı, Türkiye'nin en düşük maliyetli ili oldu. Geçtiğimiz yılın verilerinde de ilk sırada yer alan kent, özellikle sabit gelirli emekliler için en ekonomik seçenek olarak değerlendiriliyor.

Şehirdeki temel tüketim kalemlerinin büyükşehirlere oranla çok daha düşük seyretmesi, hane halkı bütçesindeki baskıyı minimize ediyor. Bu durum, kenti ekonomik bir cazibe merkezi haline getiriyor.

AMASYA VE ARDAHAN’DA KİRA AVANTAJI

Listenin ikinci sırasında yer alan Amasya, uygun konut kiralarıyla dikkat çekiyor. Kentte 1+1 dairelerin ortalama kira bedeli 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişirken, bu rakamlar metropollerin çok altında kalıyor.

Üçüncü sıradaki Ardahan ise gıda fiyatlarındaki avantajıyla ön plana çıkıyor. Kentte sebze ve meyve fiyatlarının büyükşehirlere kıyasla %40’a varan oranlarda daha ucuz olması, emekli bütçesi için huzurlu bir yaşam alanı sunuyor.

ŞIRNAK KONUT FİYATLARIYLA LİSTEYE GİRDİ

Dördüncü sırada yer alan Şırnak, konut fiyatlarının ve genel yaşam giderlerinin uygunluğu ile dikkat çeken bir diğer il oldu. Altyapı yatırımlarının artmasıyla birlikte kent, ekonomik yaşam alternatifi arayanlar için cazip bir seçenek haline geldi.

Araştırma sonuçları, bu 4 ilin hem barınma hem de temel ihtiyaçlara erişim noktasında Türkiye'nin geri kalanından pozitif yönde ayrıştığını kanıtladı. Sabit gelirlilerin bu illere olan ilgisinin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.