Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy, Marmara Denizi kıyısında, Karadeniz iklimini taşıyan küçük bir sahil kasabası. Ahşap evleri, balıkçı limanı, ormanlık alanları ve uzun kumsallarıyla dikkat çeken bölge, son yıllarda İstanbul’dan taşınan emeklilerin yeni durağı olmaya başladı. Uzmanlara göre Kıyıköy’ün cazibesini artıran en önemli unsur, doğal yapısını büyük ölçüde koruması ve kalabalık turizm bölgeleri kadar yoğun olmaması.

KİRALAR VE YAŞAM MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Emlak verilerine göre Kıyıköy’de ortalama kiralar hâlâ İstanbul’un üçte biri seviyesinde. Bölgede 1+1 ve 2+1 dairelerin aylık kiraları 10–15 bin TL arasında değişiyor. Gıda, ulaşım ve temel ihtiyaç giderleri de büyükşehir ortalamasına göre %25–30 daha düşük. Uzmanlar, sabit gelirle yaşamını sürdüren emekliler için Kıyıköy’ün “maliyet–konfor dengesi” açısından avantajlı olduğuna dikkat çekiyor.

İSTANBUL’A 2 SAAT

Kıyıköy’ün bir diğer önemli özelliği de İstanbul’a olan yakınlığı. Özel araçla ortalama iki saatte ulaşılabiliyor. Bu da hem şehirdeki yakınlarına kolayca gidip gelmek isteyen emekliler için hem de hafta sonu kaçamak yapmak isteyen çalışan kesim için pratik bir alternatif oluşturuyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE SAKİN BİR YAŞAM

Kasabanın çevresinde yer alan Kazandere ve Pabuçdere dereleri, balıkçılık ve yürüyüş için tercih ediliyor. Ayrıca yakınındaki İğneada Longoz Ormanları, doğa tutkunları için önemli bir cazibe merkezi. Yerel halkın büyük kısmı hala balıkçılık ve küçük ölçekli tarımla geçimini sağlıyor bu da bölgenin doğal ve sade yaşam kültürünü korumasına yardımcı oluyor.