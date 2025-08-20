Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi için başvuru süreci büyük önem taşıyor.

Yapılacak emeklilik başvurusunun resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi, vatandaşların bir aylık emekli maaşını kaybetmesine neden olabiliyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir aylık kayıp yaşamamak için ne yapılmalı?” sorusuna dikkat çekici yanıtlar verdi.

Erdursun’un açıklamasına göre emeklilik tarihi ayın son gününe denk geliyorsa vatandaşların büyük risk altında olduğunu vurguladı. Son günün hafta sonuna veya resmi tatile denk gelmesi halinde kuruma fiziki başvuru yapılamıyor.

Bu durumda tatilden sonraki ilk iş gününde yapılan başvurular, bir sonraki ay başından itibaren geçerli oluyor ve hak kaybı yaşanıyor.

Bunun yerine aynı gün e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceğini belirten Erdursun, “e-Devlet’te arama kısmına ‘Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi’ yazın. Buradan kendi sigortalılık türünüzü seçerek (4A, 4B veya 4C) başvurunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Erdursun ayrıca banka tercihi ve iletişim bilgilerinin de sisteme girilmesi gerektiğini hatırlatarak, “Başvurunuz tatil gününe denk gelse bile sistem tarihi kaydeder. Böylece aylığınız bir önceki aydan itibaren bağlanır, kayıp olmaz” dedi.

Vatandaşlar başvuru sürecini de yine e-Devlet üzerinden “Emeklilik Başvurusu Takibi” bölümünden kontrol edebiliyor.

Hafta sonu veya resmi tatile denk gelen emeklilik tarihlerinde e-Devlet üzerinden başvuru yapanlar maaş kaybı yaşamadan aylıklarını kazanırken, başvuruyu geciktirenler bir aylık emekli maaşını kaybediyor.

Uzmanlar, mağduriyet yaşamamak için vatandaşların dijital başvuru seçeneğini kullanmaları gerektiğini özellikle vurguluyor.