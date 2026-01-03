Emeklilik başvuru tarihinin maaşlar üzerindeki etkisi, 2025 yılında emekli olan binlerce vatandaş için önemli bir tartışma konusu haline geldi. Aynı prim gün sayısı ve benzer kazançlara sahip olmalarına rağmen, dilekçesini 2024 yılında veren emekliler ile 2025 yılında verenler arasında yüzde 30-31 oranında aylık farkı oluştu. Bu farkın kalıcı olması, “ömür boyu maaş kaybı” endişesini de beraberinde getirdi.

Habertürk’te yer alan değerlendirmelerde, emeklilik koşullarını 2024 sonuna kadar tamamlayanların büyük bölümünün dilekçesini yıl bitmeden verdiği, ancak şartlarını birkaç gün ya da ayla kaçıranların 2025’e sarkmak zorunda kaldığı vurgulandı. Bu durumun, emekliler arasında ciddi bir gelir uçurumu yaratıyor.

FARK TELAFİ EDİLECEK Mİ?

2025 yılında emekli olan EYT’liler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, ortaya çıkan maaş farkının kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2024 yaz aylarında bu farkın giderilmesine yönelik bir çalışma başlattığı, ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde düzenlemenin yalnızca 2025 emeklileriyle sınırlı kalamayacağı, ilerleyen yıllarda emekli olacakları da kapsaması gerektiği değerlendirmesiyle sürecin tıkandığı belirtiliyor. Bu nedenle şu an için maaş farkını giderecek somut bir düzenleme ya da takvim bulunmuyor.

1999 SONRASI MEMURLAR İÇİN YAŞ ŞARTI NET

Haberde, 8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayan memurların emeklilik koşullarına ilişkin merak edilen sorulara da açıklık getiriliyor. Buna göre, bu tarihten sonra sigortalı olan memurlar 9000 prim gününü tamamlasalar dahi kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranıyor. Yaş şartı, yalnızca 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için EYT düzenlemesiyle kaldırılmış durumda. e-Devlet ekranında görünen yaş bilgisi ise emeklilik açısından bağlayıcı kabul ediliyor.

KKTC’DE ÇALIŞANLAR BORÇLANMA YAPABİLECEK

Yurt dışında, özellikle KKTC’de çalışan vatandaşların prim borçlanması da sıkça sorulan konular arasında yer alıyor. 1 Ekim 2020’den önce KKTC’de çalışmaya başlayanların yurt dışı borçlanması yapmaları halinde, bu tarih Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor. Askerlik ve yurt dışı borçlanmalarının e-Devlet üzerinden yapılabildiği, borçlanmanın asgari ücret üzerinden hesaplandığı belirtiliyor. Ayrıca, KKTC’de ikamet edilen dönemler için GSS prim borcunun, gerekli belgelerle SGK’ya başvurulması halinde silinebileceği ifade ediliyor.

BAĞ-KUR’LULAR İÇİN KISMİ EMEKLİLİK İMKANI

BAĞ-KUR’lular açısından da kısmi emeklilik şartları yeniden hatırlatılıyor. 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi olan BAĞ-KUR’lular, prim gün sayıları 5400’ün üzerindeyse yaş şartıyla kısmi emeklilikten yararlanabiliyor. Prim gününü tamamlayamayanların ise isteğe bağlı sigorta ödeyerek bu haktan faydalanabileceği belirtiliyor.