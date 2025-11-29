Emeklilik dilekçesinin ne zaman verileceği, son yılların en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Özellikle 2024’te başvuranların 2025’te başvuranlara göre yüzde 30-31 oranında daha yüksek maaş alması, milyonlarca çalışanı “Doğru zaman hangisi?” sorusuna yöneltti.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, okuyucuların sorularını yanıtlayarak 2025 ile 2026 yılları arasında oluşacak maaş farkını ve avantaj hesaplamalarını detaylandırdı.

2024-2025 ARASINDAKİ FARK NEDEN BÜYÜK OLDU?

2024’te dilekçe verenler, 2025’te başvuranlara göre yüzde 30-31 daha yüksek maaşa hak kazandı. Bu fark, düşük maaşlarda yüzde 30, yüksek maaşlarda yüzde 31’e kadar çıktı. Etki ise kalıcı: Emekli hayatı boyunca bu fark korunacak.

2025 VE 2026 ARASINDA BÜYÜK FARK OLACAK MI?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığına yükseltirken OVP'de GSYH büyümesi yüzde 3,3’e düşürüldü.

Bu veriler ışığında:

-31 Aralık 2025’e kadar dilekçe verenler,

Ocak zammı: %15,75

Temmuz zammı: %16,67

Toplam zam: %35,04

-1 Ocak 2026’dan itibaren dilekçe verenler,

2025 zamlarından yararlanamayacak fakat güncelleme katsayısı devreye girecek:

Enflasyon %31 + GSYH %3,3 → %32

Enflasyon %33 + GSYH %3,3 → %34

ARADAKİ FARK NEREDEYSE KAPANIYOR

-2026'ya bırakmak ne zaman avantajlı?

Kıdem tazminatı tavanı yıl sonunda enflasyona bağlı olarak yükseldiği için bazı çalışanlar dilekçeyi 2026’ya bırakırsa daha kârlı çıkabilir.

2024 tavan: 53.919 TL

Enflasyon %33 olursa ocak tavanı: 64.978 TL

Örnek Hesap

Brüt maaş: 65.000 TL

Çalışma süresi: 10 yıl

31 Aralık’ta dilekçe: 539.190 TL

1 Ocak’ta dilekçe: 649.780 TL

-Aradaki fark: 110.590 TL

- “Emekliliğe hak kazandım, çalışmaya devam etmeli miyim?”

Bir okur, emekli olabileceğini ancak yüksek brüt ücreti nedeniyle çalışmaya devam edip etmemenin mantıklı olup olmadığını sordu.

Kıvanç’ın hesabı şöyle:

Bugün emekli olsaydı aylık: 50.000 TL

Çalışmaya devam ederse yıllık artış: ≈ 5.000 TL

5 yılda toplam artış: 25.000 TL

Ancak:

5 yıl boyunca almadığı emekli aylığı: 600.000 x 5 = 3.000.000 TL

Bu kaybı telafi etmesi: 25.000 TL artış / yıl → 120 ay = 10 yıl

- Gençseniz bu uzun telafi süresi kabul edilebilir.

- 60 yaş civarında ise bu süre mantıklı olmayabilir.

- Doğum Borçlanması Sigorta Başlangıcını Geri Çeker mi?

Bir diğer okur, üç çocuk için yapılacak doğum borçlanmasının sigorta başlangıcını öne çekip çekmeyeceğini sordu.

Sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuklar için yapılan borçlanma, başlangıç tarihini geri almaz.

Bu nedenle EYT hakkı doğmaz.

Eşinin durumu:

Başlangıç: 20.05.2003

Prim günleri: 4.920

Normal emeklilik şartı: 7.200 gün + 58 yaş

Kısmi emeklilik: 4.500 gün + 25 yıl + 58 yaş

- 4920 gün ile 7200 gün arasında aylık açısından anlamlı bir fark yok.

- Hiç çalışmasa bile 58 yaşında emekli olur.

Emeklilik dilekçesinin doğru tarihte verilmesi, maaş ve kıdem tazminatında önemli farklar yaratabiliyor.

2025 ve 2026 arasında maaş farkı büyük ölçüde kapanmış olsa da brüt maaşı yüksek olanlar kıdem tazminatı nedeniyle 2026’yı tercih ederek daha kârlı çıkabilir.

Emekliliğe hak kazanmış çalışanların ise çalışmaya devam kararlarını kendi maaş artışları ve almayacakları emekli aylığı toplamı üzerinden hesaplayarak vermesi büyük önem taşıyor.

Doğum borçlanmasında ise sigorta başlangıcını geri çekme kuralı yalnızca staj–işe giriş arası doğan çocuklarda geçerli olduğu için herkes için avantaj sağlamıyor.