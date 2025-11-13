2025–2026 döneminin sosyal güvenlik sistemi açısından bir dönüm noktası olacağı artık kesinleşmiş durumda. Dünya Gazetesi’nden Özgür Erdursun’un değerlendirmelerine göre, 2026 itibarıyla borçlanma oranları ve asgari ücrette beklenen artış, emeklilik planı yapan yüz binlerce kişiyi doğrudan etkileyecek.

Borçlanma talepleri, bugün %32 olan oran üzerinden hesaplanırken, 2026’da bu oran birçok kalemde %45’e çıkacak. Bu yüzeysel olarak sadece “13 puanlık artış” gibi görünse de, gerçek maliyet farkı %41’e yaklaşıyor.

Üstelik bu fark tek başına değil…

ASGARİ ÜCRET ARTIŞIYLA MALİYET PATLAYACAK

2026 başında asgari ücrette en az %25 artış bekleniyor. Borçlanma tutarları doğrudan asgari ücrete endeksli olduğu için bu artış, borçlanma maliyetlerini daha da yukarı çekecek.

Özgür Erdursun’un analizine göre:

-%41 oran farkı

-%25 asgari ücret artışı

-Bu ikisinin birleşim etkisi (%41 x %25)

-Toplamda yaklaşık %78 maliyet artışı anlamına geliyor.

Bugün 100.000 TL’ye mal olan bir borçlanma dosyasının

2026 başında 178.000 TL’ye çıkması bekleniyor.

HANGİ BORÇLANMALARDA ARTIŞ OLACAK?

Erdursun’un köşe yazısında belirttiği üzere, 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesine göre birçok süre borçlanılabiliyor. Ancak bu sürelerin büyük bölümünde oran artışı 2026’da devreye girecek.

ORANI ARTACAK BORÇLANMALAR:

-Askerlik borçlanması: %32’den → %45’e

-Eğitim / doktora / tıpta uzmanlık borçlanması: %32 → %45

-Avukatlık stajı borçlanması: %32 → %45

-Tutukluluk / gözaltı borçlanması: %32 → %45

-Aylıksız izin süreleri: %32 → %45

-Bağ-Kur ihyası: 2025’te %34,5 → 2026’da %45

ORANI SABİT FAKAT MALİYETİ ARTACAK BORÇLANMALAR:

-Doğum borçlanması (%32 sabit)

-Yurtdışı borçlanması (%45 sabit)

Bu kalemlerde oran değişmiyor ancak asgari ücret artışı nedeniyle maliyet yükseliyor.

31 ARALIK 2025 NEDEN KRİTİK?

Özgür Erdursun’un uyarısına göre, 2025 içinde başvuru yapan herkes bugünkü oranları ve bugünkü asgari ücret seviyesini sabitlemiş olacak.

Bu sayede:

-%41 oran farkının etkisi sıfırlanıyor.

-Asgari ücret artışı devreye girmiyor.

-Toplamda %78’e varan maliyet yükü ortadan kalkıyor.

Başka bir ifadeyle:

31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapanlar, 2026’da en az 78.000 TL ek ödeme yapmaktan kurtulacak.

EMEKLİLİK NE ZAMAN MANTIKLI?

Merkez Bankası’nın 2025 yılı için açıkladığı enflasyon beklentisi %31–33 aralığında. Bu oranlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %13–14, memur emeklilerine ise %19–20 civarında zam yapılması bekleniyor.

Erdursun’un köşe yazısında belirttiği bir diğer kritik detay ise şu:

Emekliliğini 2026’ya bırakanlar, maaş hesabındaki büyüme katsayısı farkı nedeniyle %2–5 arasında bir kayıpla karşılaşabilir.

Bu nedenle:

Hem maaş kaybı hem borçlanma maliyeti düşünüldüğünde 2025, birçok kişi için çok daha avantajlı bir emeklilik yılı olabilir.

31 ARALIK YAKLAŞIRKEN ALARM ÇALIYOR

Özgür Erdursun’un Dünya Gazetesi’ndeki köşe yazısından derlenen bu bilgilere göre, hem borçlanma oranlarındaki artış hem asgari ücret etkisi hem de emeklilik maaşı hesaplamaları birleştiğinde 2026, maliyetlerin zirve yapacağı bir yıl olacak.

Bu nedenle:

Bugün yapılan başvuru, yarın ödenecek 78.000 TL’nin önüne geçiyor.

31 Aralık 2025, emeklilik planlamasında kırılma noktası.

Geç kalanlar için maliyetler geri dönüşü olmayacak şekilde yükselecek.