Belce Örü ERÇİN

Özellikle de son yıllarda emeklinin ekonomik sorunları ve geçim derdi büyüdü, maaşı ve ikramiyesi ise ne mutluluk ne de bereket getirdi.

2018’DE 2 BİN LİRAYDI

Emeklinin bayram ikramiyesi 2018’de asgari ücretin yüzde 62.4 seviyesindeyken bugün yüzde 14.2’ye geriledi. Yıl sonunda ise enflasyonun 2018’deki yüzde 20.30 verisinden çok daha yüksek olması bekleniyor. Mayıs 2018’den itibaren emeklilere yılda iki bayramda toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi verilmeye başlandı.

İkramiye miktarı 2021’de yüzde 10’luk artışla 1100 liraya, (yılda toplam 2.200 liraya) yükseltildi. 2023’te emekli bayram ikramiyesi yılda toplam 4 bin lira, 2024’te 6 bin lira oldu. Geçen yıl ise iki bayramda 4’er bin toplamda 8 bin lira olarak uygulandı. Bu yıl ise emekli bayram ikramiyelerine zam yapılmadı.

2018’de asgari ücret 1603 lira idi. Bugün ise emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin lira, asgari ücret de 28 bin 75 lira seviyesinde. Yıl sonu enflasyon oranları ise 2018’de yüzde 20.30 seviyesindeydi. Bu yılın sonunda ise yüzde 30’lara varan enflasyon bekleniyor.

Milletvekili emeklisi de aynı ikramiyeyi alıyor

TBMM’de görev yapan 499 milletvekili hem aktif vekil maaşı hem de emekli aylığı alıyor. Bu kapsamdaki milletvekillerinin aylık toplam gelirleri 450 bin lirayı buluyor. Ayrıca bayramlarda ikramiye alınmasından emekli milletvekilleri de faydalanıyor. 20 bin lira aylık alan işçi emeklisi de milletvekili emeklisi de aynı ikramiyeyi alıyor. Üstelik milletvekilleri 5 yıl görev yapıp bir ömür maaş alıyor.