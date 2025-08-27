Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK uzmanı İsa Karakaş'ın köşe yazısında ifade ettiğine göre, Emeklilik maaşları, başvurunun yapıldığı tarihe göre büyük farklılık gösterebiliyor. Özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde, aynı şartlara sahip kişilerin sadece başvuru tarihleri farklı olduğu için maaşlarında kalıcı farklar oluşabiliyor.

Karakaş, geçtiğimiz yıl yaşanan örneği hatırlatarak, 2024 yılında emekli olanların yılbaşından sonra emekli olanlara göre %30’a varan avantajlar elde ettiğini söyledi.

KARMA EMEKLİLİK SİSTEMİ KAFA KARIŞTIRIYOR

Karakaş, emeklilik maaşlarının hesaplanmasında kullanılan sistemin giderek daha karmaşık hale geldiğini belirtti.

2000 öncesi hizmetleri olanlar için gösterge sistemi,

2000-2008 arası karma sistem,

2008 sonrası için ise yeni sistem geçerli.

Bu farklılıklar nedeniyle, sigortalılık süresinin geçtiği dönem ve prim ödemelerinin seviyesi maaşların belirlenmesinde büyük rol oynuyor.

Karakaş, özellikle ABO (Aylık Bağlama Oranı) hesaplamalarının emekli maaşını doğrudan etkilediğini ve çalışanların prim günlerinin yüksek olmasının avantaj sağladığını vurguladı.

BU YIL MI EMEKLİ OLMALI, 2026 MI BEKLENMELİ?

Peki, 2025 yılında mı emekli olmak daha avantajlı, yoksa 2026’ya mı bırakmak gerekir? Karakaş’a göre bu sorunun cevabı büyük ölçüde TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranlarına ve ekonomik büyüme verilerine bağlı.

Ayrıca asgari ücret artışı ve memur maaş katsayısı da emeklilik maaşını etkileyecek önemli faktörler arasında.

Ancak Karakaş, 2024’teki gibi çift haneli %30’lara varan bir farkın bu yıl beklenmediğini ifade ederek, “Hükûmetin enflasyon hedefi tutsa da tutmasa da böyle bir avantaj olmayacak. Acele etmeyin, dereyi görmeden paçaları sıvamayın” dedi.

ACELE ETMEYİN, VERİLERİ BEKLEYİN!

Emeklilik planlaması yapanlar için 2025 ile 2026 arasındaki fark merak konusu. Ancak Karakaş’ın değerlendirmesine göre, bu yıl geçen yılki kadar büyük bir avantaj olmayacak. Dolayısıyla emeklilik için karar vermeden önce yılın ikinci yarısında açıklanacak enflasyon ve büyüme verilerini beklemek gerekiyor.