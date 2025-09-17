

Türkiye’de son yıllarda milyonlarca kişi emekli olurken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte birçok vatandaş emeklilik dilekçesini verdi. Emekliliğe hazırlananların dikkat etmesi gereken önemli ayrıntılar bulunuyor. Bunların başında ise “7 yıl kuralı” geliyor.

7 YIL KURALI NEDİR?

Emeklilikte hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olunacağını belirleyen temel unsur, “son 7 yıl” kuralı olarak biliniyor.

1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan kişiler için bu kural geçerli. Son 2.520 güne (7 yıl) bakılarak, çalışanın hangi kurumdan prim ödemesi çoğunluktaysa emeklilik de o kurum üzerinden gerçekleşiyor.

Örneğin, bir çalışan son 7 yıl içerisinde 1.261 günden fazla SSK’ya prim yatırmışsa SSK üzerinden emekli oluyor. Aynı durum Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı için de geçerli. Eğer üç kurumdan da prim ödemesi yapılmışsa, en fazla prim yatırılan kurum dikkate alınıyor.

1 EKİM 2008 SONRASI SİGORTALILAR İÇİN FARKLI UYGULAMA

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlarda ise farklı bir uygulama söz konusu. Bu kişilerde sadece son 7 yıl değil, tüm çalışma hayatı boyunca hangi statüye daha fazla prim ödenmişse emeklilik o kurum üzerinden gerçekleşiyor.

Yani 2008 sonrası sigortalılar için emekliliğin yolu, primlerin ağırlıklı olarak yatırıldığı kurumdan geçiyor.

NEDEN 1 EKİM 2008 TARİHİ KRİTİK?

1 Ekim 2008 tarihi, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir değişimin başlangıç noktasıdır. Bu tarihte yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde birleştirildi.

Bu nedenle:

2008 öncesi sigortalılar, eski sisteme göre değerlendirilirken “7 yıl kuralı” geçerli oluyor.

2008 sonrası sigortalılar ise yeni sisteme tabi olduğundan, tüm çalışma hayatı boyunca hangi kuruma prim ödedilerse emeklilikleri o kurumdan gerçekleşiyor.