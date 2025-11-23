17 milyona yaklaşan sayıları ile Türkiye'nin en kalabalık sosyal grubunu oluşturan emekliler, her yıl bütçeden aldıkları payın azalmasıyla birlikte derin bir sefalet yaşamaya devam ediyor.



En düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 TL ile milyonlarca emekli bir ayı tamamlamaya çalışırken, bu durum emeklilerin ilerleyen yaşlarına rağmen iş hayatında yer almayı sürdürmelerine neden olmakta.

Türkiye'de milyonlarca emekli, yaşlılık aylığı bağlanmasına karşın aktif olarak çalışmaya devam ederken, geçtiğimiz yıllarda SGK mevzuatında yapılan değişiklik ile birlikte bu durum, ilerleyen yıllarda tarihe karışmış olacak.



2008 SONRASI ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR ÇİFT MAAŞ ALAMAYACAK



Yürürlükte olan İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatlarına göre, ilk iş girişi 1 Ekim 2008 ve sonrasında olan vatandaşlar, emekliliğe hak kazanmaları halinde bir tercih yapma zorunluluğu ile karşı karşıya kalacak.



Bu durumda kalanların emekli maaş bağlama dilekçesi vermeleri halinde fiilen bir işte çalışmaları tamamen yasaklanacak. Mevcut işine devam etmek ya da farklı bir işte çalışmak isteyenler ise bu süreçte emekli maaşından feragat etmek zorunda olacak.

EMEKLİ MAAŞLARI KESİLECEK



İlk iş girişi 2008 ve sonrasında olan neslin 2030'lu yılların sonunda emekli olmaya başlaması beklenirken, aylık bağlama işlemine rağmen bir işte çalışmak isteyenlerin emekli maaşı ise tamamen kesilecek.



Söz konusu tarihten önce sigorta girişi bulunanlar ise yaş fark etmeksizin, bir yandan emekli maaşını almaya devam ederken bir yandan da istedikleri sigortalı işte çalışmayı sürdürebilecekler.





