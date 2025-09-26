Türkiye’de uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur’lular için emeklilikte prim indirimi konusunda yeni gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim döneminde vaat ettiği düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan dikkat çeken bir tarih açıklaması geldi.

BAKAN I Ş IKHAN TAR İ H VERD İ

Bakan Işıkhan katıldığı YouTube yayınında şunları söyledi:

"2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu bir nihayete erdirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bu açıklama, yaklaşık 3 milyon Bağ-Kur’lunun gözü kulağını çevirdiği düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirileceğine işaret etti.

“ GEL İ R KAYNAKLI B İ R D Ü ZENLEME ”

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Halk TV’de katıldığı canlı yayında düzenlemenin detaylarını yorumladı. Erdursun, bu düzenlemenin mutlaka gerçekleşeceğini vurgulayarak “Ben olacağına da inanıyorum” dedi.

Erdursun ayrıca bu adımın hükümet için aynı zamanda gelir kaynağı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Bu gelir kaynaklı bir yasal düzenleme. Hükümetin de buna ihtiyacı var. Yoksa, 'Bağ-Kur’luların prim gün şartını biraz aşağıya çekelim, mağduriyeti giderelim' diye böyle bir düzenleme yapılmayacak. Bu işin içinde bir kaynak var, yani para var."

EKS İ K G Ü NLER İ Ç İ N Y Ü KSEK Ö DEME GEREKECEK

Erdursun, daha önce silinen prim günlerinin geri alınması için ciddi ödemeler yapılması gerektiğini hatırlattı. Örnekler üzerinden konuşan uzman, şunları kaydetti:

"Şimdi diyelim ki 7200 gün emeklilik getirildi. Kişinin ödenmiş 4500 günü var, 2021 öncesi de 3000 gününü sildirmiş. Bu günleri geri almak için ödeme yapılması gerekecek. Günlük en az 299,06 TL’den hesaplandığında, 3000 günü geri almak isteyen birinin yaklaşık 897 bin lira ödemesi gerekecek. Bazılarında bu rakam 1 milyona hatta 1,5 milyona çıkabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

ERKEN EMEKL İ L İ K UMUDU VE Y Ü KSEK BEDEL

Düzenleme hayata geçtiğinde 3 milyon Bağ-Kur’lu için erken emeklilik kapısı aralanacak. Ancak eksik günlerini tamamlamak isteyenler için önemli maliyetler ortaya çıkacak. 2026’da sonuçlanması beklenen bu düzenleme hem emeklilik yolunu kısaltacak hem de devletin kasasına ciddi kaynak sağlayacak.