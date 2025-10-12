Rapora göre emeklilik vizesi sunan ülkeler, yaşam maliyeti, sağlık hizmetleri, güvenlik, çevre standartları ve vatandaşlığa geçiş kolaylığı gibi birçok kritere göre 100 üzerinden puanlandı. Avrupa genel olarak sağlık, güvenlik ve topluma entegrasyon gibi alanlarda lider konumda yer alıyor.

LİSTENİN BAŞINDA PORTEKİZ VAR

Listenin başında yer alan Portekiz, özellikle D7 isimli pasif gelir vizesiyle dikkat çekiyor. Bu vize, erişilebilir başvuru koşullarıyla birlikte, başvuranlara daimi ikamet ve vatandaşlığa giden açık bir yol sunuyor. Portekiz ayrıca düşük yaşam maliyeti, gelişmiş sağlık altyapısı, güçlü çevre standartları ve güvenli yaşam koşullarıyla emekliler için oldukça cazip bir yaşam vaat ediyor.

İspanya ise sıralamada üçüncü sırada yer alarak, hem Akdeniz yaşam tarzı hem de kaliteli kamu sağlık sistemi ile öne çıkıyor. Özellikle kısa sürede vatandaşlık elde edilebilmesi ve emekliler için sunulan vergi avantajları İspanya’yı cazip hale getiriyor.

Beşinci sırada yer alan Avusturya ise yüksek yaşam kalitesi ve kapsamlı sosyal hizmetleri ile emekliler için istikrarlı bir seçenek sunuyor. Fransa, Portekiz, İspanya ve Avusturya gibi ülkeler, özellikle güvenlik ve sağlık sistemleri alanında en yüksek puanları aldı.

Rapor, dünya genelinde emeklilik vizesi programlarının yüzde 36’sının Amerika’da, yüzde 32’sinin ise Avrupa’da bulunduğunu ortaya koydu. Asya ve Afrika gibi bölgelerde de bu tür programlar yaygınlaşmaya başladı. Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs gibi ülkeler ise yüksek net değere sahip bireyleri çekmek amacıyla özel vergi avantajları sunuyor.

Raporda ayrıca, programların yüzde 93’ünün vatandaşlığa geçiş konusunda açık yollar sunduğu ve başvuranların yarısının beş yıl veya daha kısa sürede vatandaşlık alabildiği belirtildi. Emekli göçünü destekleyen bu ülkelerin yüzde 70’inden fazlası ortalamanın üzerinde sağlık hizmetlerine ve çevre standartlarına sahip.

Portekiz’in Golden Visa ve D7 programları bugüne kadar 7 milyar euronun üzerinde yabancı yatırım çekmişken, İspanya da 2014–2023 yılları arasında benzer programlarla 4,5 milyar euroluk yatırım aldı. Ancak İspanya’da gayrimenkul yatırımcıları için altın vize programı şu anda durdurulmuş durumda.