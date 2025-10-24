Emeklilikte yeni dönem başlıyor. TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle birlikte çalışanların prime esas kazanç tavanı, mevcut 7.5 kat seviyesinden 9 kata yükseltilecek. Bu değişiklik, hem çalışanların ödeyeceği primleri artıracak hem de uzun vadede emekli maaşlarına olumlu yansıyacak.

Ayrıca, borçlanma oranlarının yüzde 32’den yüzde 45’e çıkması da dikkat çekiyor. Bu artış, yılbaşından sonra hizmet borçlanması yapanların ödemelerini yükseltecek. Dolayısıyla borçlanma işlemini 2025 yılı sonuna kadar tamamlayanlar, daha az prim ödeyerek avantaj sağlayacak.

BORÇLANMA VE İHYA TUTARLARI ARTIYOR

Yeni yasa teklifine göre, doğum hariç tüm hizmet borçlanmalarında hem oran hem de asgari ücret artışı devreye girecek.

Bugün 1 aylık borçlanma için ödenen 8 bin 322 lira, 2026 başında 11 bin 702 liraya, asgari ücret artışıyla birlikte ise 15 bin liranın üzerine çıkacak.

Benzer şekilde askerlik borçlanması da ciddi oranda artacak. 18 aylık borçlanma maliyeti mevcut durumda 149 bin 791 lira iken, yeni düzenlemeyle 210 bin lirayı aşacak.

DOĞUM BORÇLANMASI AYNI KALACAK

Yeni sistemde doğum borçlanması oranı değişmeyecek. Ancak 2026’da yürürlüğe girecek asgari ücret artışı doğrudan bu borçlanmaya da yansıyacak.

Örneğin, asgari ücretin yüzde 28,5 artması durumunda 1 aylık doğum borçlanması 8 bin 322 liradan 10 bin 693 liraya yükselecek.

Bu nedenle doğum borçlanması planlayan çalışanlar da başvurularını yıl sonuna kadar tamamladıklarında daha düşük prim ödeyerek tasarruf sağlayabilecekler.

BAĞ-KUR'LULAR VE YURT DIŞINDA ÇALIŞANLAR İÇİN UYARI

Bağ-Kur’luların geçmişte dondurulan hizmet süreleri için yapılacak ihya işlemleri de yeni oranlardan etkilenecek.

Halen 1 günlük ihya primi 299 lira iken, yeni yılda 501 lirayı aşması bekleniyor.

Yurt dışı borçlanması yapanlar için ise oran sabit kalacak ancak asgari ücret artışı nedeniyle prim tutarları yükselecek. Bu nedenle, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının da 2025 yılı bitmeden başvuru yapması tavsiye ediliyor.

“YILBAŞINA KADAR ÖDEYEN KAZANACAK” UYARISI

Sosyal güvenlik uzmanları, yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte borçlanma ve ihya maliyetlerinde ciddi artış yaşanacağını belirtiyor.

Bu nedenle, borçlanma ya da ihya planlayan çalışanların 2025 yılı bitmeden başvuru yapmaları büyük önem taşıyor.

Yeni yılda hem asgari ücret artışı hem de yüzde 45’lik yeni oranlar devreye gireceğinden, geç kalanlar çok daha yüksek tutarlarla karşılaşabilir.

Kısacası, “bugün ödeme yapan yarın kazanacak.”