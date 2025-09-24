Türkiye’de çalışanları yakından ilgilendiren emeklilik sisteminde yeni bir sayfa açılıyor. Orta Vadeli Program kapsamında duyurulan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanlara ikinci bir emeklilik imkânı sunmayı hedefliyor. Uzmanlara göre mevcut haklarda herhangi bir kayıp yaşanmayacak, aksine çalışanların birikim olanakları artacak.

2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, resmen hayata geçiriliyor. Yeni düzenleme ile çalışanların mevcut emeklilik haklarına ek olarak işveren katkısıyla desteklenen ikinci bir emeklilik seçeneği oluşturulacak.

Uzmanlar, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı gibi kazanılmış haklarında herhangi bir kayıp olmayacağının altını çiziyor. Sisteme aktarılacak primler ise işveren katkısı veya işsizlik fonu üzerinden sağlanacak.

ZORUNLU KATILIM SİSTEMİ

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde çalışanların çıkış hakkı bulunuyordu. Ancak TES kapsamında işverenin doğrudan prim yatırmasıyla birlikte sistemden ayrılma seçeneği mümkün olmayacak. Bu yönüyle, Türkiye’de uygulanacak modelin Avrupa’daki benzerlerinden ayrıldığı belirtiliyor.

ÇALIŞANLARA EK BİRİKİM FIRSATI

Yeni sistemin en önemli avantajlarından biri, çalışanlara ek birikim yapma fırsatı sağlaması olacak. Uzmanlara göre kıdem tazminatı, evlilik veya askerlik nedeniyle alınan tazminatlar gibi mevcut haklarda herhangi bir eksilme yaşanmayacak. Bunun yerine çalışanlar, emeklilik dönemine yönelik ekstra birikim yapabilecek.

AVRUPA İLE KARŞILAŞTIRMA

Avrupa ülkelerinde benzer uygulamalar genellikle isteğe bağlı olarak yürütülüyor. Türkiye’de ise TES, zorunlu katılım esasına dayanacak. Bu sayede işveren katkısıyla daha güçlü ve kurumsal bir yapı hedefleniyor.

PRİMLERİN KULLANIMI VE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde biriken primlerin, normal emeklilik gibi ancak belirlenen yaş ve koşullar sağlandığında kullanılabileceği ifade ediliyor. Bireysel emeklilikte belli durumlarda primlerin erken çekilebilmesi mümkünken, TES’te bu imkân bulunmayacak.

Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren bu yeni düzenleme, mevcut emeklilik sistemine ek bir güvence sağlamayı amaçlıyor. Uzmanlar, TES’in uzun vadede hem çalışanlara ek gelir yaratacağını hem de ülke ekonomisine kurumsal bir tasarruf katkısı sunacağını vurguluyor.