Yeni yılda emekli zam oranları, enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranı yüzde 12,19 olarak hesaplanırken; memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 18,60 oldu.

Normal şartlarda enflasyon verisiyle 18 bin 938 TL’ye yükselmesi beklenen en düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ek çalışma başlatıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME

Yapılan çalışma neticesinde en düşük emekli aylığına uygulanan zam oranı yüzde 18,48’e çekilerek, miktar 20 bin TL olarak revize edildi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı %18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLIK MAAŞI MASADA

Ekonomim'de yer alan habere göre, emeklilerin gelir seviyesini artırmaya yönelik bir diğer adım olan "vatandaşlık maaşı" ya da teknik adıyla "gelir tamamlayıcı aile destek sistemi" için takvim netleşti. Önümüzdeki haziran ayında pilot illerde başlatılması planlanan sistemin, daha sonra tüm Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.

Bu sistem dahilinde, belirlenecek bir "eşik gelir" (asgari ücret veya benzeri bir tutar) referans alınacak. Hane geliri bu eşiğin altında kalan vatandaşlara, aradaki fark kadar maddi destek sağlanacak. Özellikle düşük maaş alan emeklilerin durumunun bu sistem içerisinde öncelikli olarak değerlendirilmesi ve kalıcı bir gelir desteği modelinin oluşturulması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

2018 yılından bu yana uygulanan bayram ikramiyeleri için de yeni rakamlar kulislere yansıdı. Emeklilerin her iki bayramda aldığı ödemeler için masadaki en güçlü senaryo, mevcut tutarın 5 bin TL veya 5 bin 500 TL seviyesine çıkarılması yönünde. Ekonomi kulislerinde, ikramiyenin 5 bin TL olması seçeneğinin ağırlık kazandığı belirtiliyor.

En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme, perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Komisyon aşamasının ardından önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’na gelecek olan teklif, oylanarak yasalaşacak.

Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete yayımıyla yürürlüğe girecek olan düzenleme, kök maaşı 17 bin 827 TL’nin altında kalan ve enflasyon zammı ile 20 bin TL sınırına ulaşamayan tüm emeklileri kapsayacak.